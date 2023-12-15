全台猛凍3天、下探10度以下！醫揭「一時間點」保暖易忽視心臟負荷大

【企劃特輯】

首波逼「寒流」等級！恐急降「10度以下」全台猛凍3天，各地天氣溫暖；不過，要注意了，把握僅剩好天氣，這天強度直逼「寒流」襲來，有望挑戰入冬第一波寒流，若達標溫度恐降10度以下，挑戰個位數！降溫超有感！根據研究發現，許多人常常自認健康，反而會過於輕忽保暖工作，現在冬天發生心肌梗塞比例正在上升中。另外，許多猝死都是在室內發生，起床或是房內溫度處在低溫，身體一下子調節不了，導致體溫溫差太大，血管快速收縮而引發，因此醫生呼籲民眾，不論是幼兒、年輕人、長輩都一定要做好保暖、禦寒準備。

研究：身體處於低溫引發血壓上升，容易在睡夢中或剛起床猝死

百大良醫郭威廷醫師提醒天氣驟變是心血管疾病好發時期，身體如果一直處於寒冷環境中，會刺激交感神經系統，使體內兒苯酚胺分泌增多，導致血液濃稠度提高，增加血管阻塞的機會；另外低溫還會加劇血管收縮引發血壓上升，心率加快，心臟負荷大增，耗氧量增多，一旦心臟負荷不住，就容易在睡夢中或剛起床時猝死。除了低溫會導致猝死，溫差過大也要人命，且落差愈大死亡率愈高，根據美國研究發現，溫差大於5度就會提高猝死風險，甚至當房間溫度每下降1°C，猝死的機率便提高5.6％。

除了平時就要維持良好的生活習慣以外，夜間保暖也變得更加重要，為了應對冬季心血管風險，除了睡前可以透過泡腳、穿襪子促進循環外，想要維持一整晚溫暖好眠，百大名醫郭威廷醫師所說：「在冬季寢具保暖很重要，選對一條棉被人生無煩惱！」所以挑選一條能促進身體循環及保暖的棉被成為保護心臟和血管健康的關鍵工具。

業者推出「石墨烯蠶絲超導被」蓋溫暖、蓋健康 促進循環達到睡眠即修復

近年討論度相當高的「石墨烯」，是當今世界上導電導熱最快速的材質，也是最薄最輕的科技產品，能產生高效的遠紅外線，將熱度傳送到全身，目前已廣泛被運用在寢具上。業者歷經三年研發將蠶絲和醫療級石墨烯結合，將材料界的雙天王級結合寢具，推出PP石墨烯蠶絲超導被利用蠶絲柔軟、吸濕、保暖的特性，再加上石墨烯的高傳熱性迅速傳送熱度到全身所有器官及末梢血管，兩者結合產生更高效遠紅外線，能穿透皮下12公分末梢微血管，就能顯著提高微循環血流量，促進血管暢通，達到睡眠即修復的效果！

PP石墨烯蠶絲超導被還具有良好的親膚性和保濕性，蠶絲能夠滋養細嫩肌膚，對於女性和嬰兒的肌膚呵護尤為重要。同時具有防霉、抗菌、抗過敏的特性，對於老人家的風濕症、關節炎和皮膚病有著良好的幫助，還可以提升睡眠品質，一覺睡到天亮

與美國NASA聯名合作，將太空衣的面料納入智能超導被中，使其在極端條件下能保持溫度和透氣性。該被子的石墨烯材料和超導織物，經TTRI證實可以釋放遠紅外線波並增強血液流動、啟動全身微循環，加上將石墨烯編織在紗線中，以確保其效果不會因為洗滌而失效，能量永久有效。

「親膚 安全 保暖 健康」還方便攜帶 不論小孩、長輩蓋在上身都舒適服貼

在寒冷的天氣裡，也再不需要用厚厚的被子蓋住自己了！「PP石墨烯蠶絲超導被」的厚度只有傳統羊毛被和羽絨被厚度的三分之一，它既薄又輕，蓋上不會產生任何壓迫感，無論是大人、小孩都是不錯的選擇。此外，獨有的「超導織物」使石墨烯的特性保持穩定，幫助人體的生物電流保持在健康狀態，再利用蠶絲多孔組織特性能阻隔冷空氣，讓體溫上升，溫度會保留在蠶絲組織空隙中，有效形成人體保暖層，形成360度溫熱循環效應，達到人體最舒適的溫度。除了保暖效果，還能免去插電，安全上更可靠。不論小孩、長輩蓋在上身都舒適服貼；此外，也非常好收納、不占空間，相當適合現代人的居住空間或是攜帶出國。

金鐘主持人曾國城代言 短短一周銷售破萬 一上市就賣到缺貨

短短一周內，由金鐘主持人曾國城代言的「PP石墨烯蠶絲超導被」已經銷售破萬，搶購一空！目前因供不應求的情況，已全面補貨中，引發市場廣泛關注。這款以石墨烯和高級蠶絲材料打造的超導被，一經上市以來就受到廣大消費者的喜愛。曾國城作為品牌代言人，對這款超導被給予了高度的讚譽與推薦。不僅提供了極致的舒適感，更擁有快速蓄熱、促進血液循環等功能，為使用者帶來品質上乘的睡眠體驗。

金鐘天王曾國城 指定愛用「 石墨烯蠶絲超導被 」 蓋溫暖 蓋健康 哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb01.com/rAK

●東森購物網特惠組：https://chshop.work/6Bg7W

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街