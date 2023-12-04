失親兒福利基金會「親兒日」　PP石墨烯邀代言人一同支持公益

▲PP石墨烯董事長郭宏睿(右)及代言人林美秀共同參與失親兒福利基金會活動。（圖／PP石墨烯提供，下同）

生活中心／綜合報導

在充滿愛與關懷的季節，失親兒福利基金會在12/2盛大「親兒日」以親子市集為主題，結合聖誕節溫馨氣氛的活動，並一同邀請企業共襄盛舉！作為基金會長期支持品牌PP石墨烯，郭宏睿董事長不僅親力親為參與，更以實際行動捐助支持基金會，成為失親兒的認養天使，並邀請了PP石墨烯的代言人金鐘天后林美秀及品牌好友越來越瘦的董至成，一同出席活動現場共襄盛舉！





失親兒的親兒日邀請企業共同響應公益

失親兒基金會長期關注台灣親子與社會失親議題，本會自2020年起舉辦「親兒日」活動，期盼透過活動勇敢說出愛，並促進社會關注親子與失親議題，廣邀民眾用行動建立台灣有愛氛圍，就從「親兒日」開始。今年親兒日將以「親子市集」為主題，結合聖誕節溫馨氣氛，呼籲大眾「說出祝福、關懷失親兒」，也一同邀請企業共襄盛舉！

PP石墨烯品牌以實際行動支持基金會及成為認養天使

台灣品牌PP石墨烯董事長郭宏睿也出席該公益活動現場，一直以來致力於健康產品，也深信企業應善盡企業社會責任，並積極參與公益，長期投入關懷失親兒基金會，每年以實際行動捐款支持基金會及成為認養天使。希望孩子們有更完善的資源，希望能夠透過取之社會用之社會，持續社會參與、付出人文關懷！更是邀請新北拱心宮（新北白沙屯媽祖聯誼會）參與公益，長期捐助物資給失親兒三蘆地區物資。

另外，先前9/28郭宏睿董事長擔任中信兄弟開球嘉賓，承諾中信兄弟球員敲出全壘打就捐出獎金做公益，由於當天未敲出全壘打，郭老闆直接加碼獎金到季末，凡中信兄弟於台中洲際主場擊出全壘打，就捐贈新台幣一萬元給童綜合醫院，鼓勵球員全力發揮，擊出精采好球，最終統計捐出2萬元，並與童綜合醫院共同捐出16萬給失親兒福利基金會，一同公益。

PP石墨烯品牌邀請藝人拋磚引玉支持社會公益

特別邀請PP石墨烯代言人金鐘天后林美秀及PP石墨烯好友越來越瘦的董至成出席活動現場共襄盛舉，一聽到能幫助失親兒，便迅速答應義不容辭的出席親兒日，希望用自身的號召力，拋磚引玉邀請社會大眾支持基金會的服務。

與品牌粉絲一同響應「健康、快樂、公益」的理念

PP石墨烯董事長更是每年親力親為參與到現場參與公益，現場更是設置品牌互動攤位及驚喜小物，邀請民眾到現場同樂，並將當天攤位銷售總金額10%捐給失親兒福利基金會，與粉絲一同響應公益，實踐PP石墨烯品牌的核心價值，傳達著「健康、快樂、公益」的理念。一同感受公益的溫暖，在這份美好中共同成長，共同努力！