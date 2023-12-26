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余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔　差點鬧出婚姻危機

▲▼余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

藝人余祥銓和柔柔上月14日歡喜迎接了他們的可愛女兒「小元寶」的誕生，余天、李亞萍都相當開心，余祥銓18日開心帶著老婆復工，余祥銓透露已經8個月沒開機了，已迫不及待準備二胎？傳出在月子中心展現性感打扮想要誘惑柔柔！柔柔氣得大罵豬隊友，甚至一腳把余祥銓踹下床！

背後真相！原來柔柔最近因為初為人母，加上寒流侵襲，經常感到手腳冰冷、晚上難以入眠，向余祥銓求救。然而，余祥銓的解決的方式竟是以全身裝扮成「蠶絲寶寶」，企圖為柔柔帶來24小時的溫暖。柔柔卻痛斥他是「豬隊友」，認為這樣一點都不保暖，更質問難道余祥銓不打算外出工作，不明白孩子出生後仍需花費嗎？直接一腳將余祥銓踢下床！

▲▼余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔。（圖／業者提供）

▲▼余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔。（圖／業者提供）

余祥銓在臉書上表示：真的懂為何結婚的前輩總說：「Happy Wife Happy Life」，自從柔柔生完小孩後，更能感受到作為母親的辛苦 ，尤其是身體上最為明顯，常聽到她喊累又喊晚上睡不好，剛當爸爸的我怎麼能漏氣呢！身為愛妻好男人兼國民好舅舅，一定要好好撐起這個家，幸好，余祥銓早有準備，特別準備了「神隊友」來哄柔柔開心。

原來這款「神隊友」正是當今熱門、一上市就賣到缺貨的NASA聯名款《PP石墨烯蠶絲超導被》使用太空衣面料的織物與超導被做結合，仿照太空衣各層布料的特性，確保在極端的溫度下能恆溫變化，做出快速蓄熱、恆溫又透氣的強大功能！另外三年研發將石墨烯結合纖維皇后蠶絲，不僅提升石墨烯的遠紅外線效能，更在穿透力、蓄熱速度和親膚性方面提升許多。並搭載獨家石墨烯技術，在短短10秒內蓄熱升溫，30秒內讓使用者感受到最舒適的溫度，有效促進全身血液循環。讓你寒冷的冬天不僅蓋溫暖更蓋健康。

▲▼余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔。（圖／業者提供）

讓全身產生微循環、改善手腳冰冷的效果，比起一般電熱毯、遠紅外線毯被，更加安全有效！這不僅促進了身體內部的深層循環，還啟動了「睡眠修復」，達到每晚進行身體保養的效果。進入深度睡眠有助於大腦休息、修復，並提高睡眠品質，讓你一覺到天亮！

▲▼余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔。（圖／業者提供）

余祥銓透露：柔柔在月子期間每天都抱著石墨烯蠶絲超導被，幾乎忘記了我的存在！但也感謝這被子拯救了我的婚姻，並讓老婆柔柔得到更好的修復。產後復工充滿活力，已經準備好賺奶粉錢了。

▲▼余祥銓8個月沒開機！傳出打扮性感試圖誘惑柔柔。（圖／業者提供）

老公助力「神隊友」乎你蓋溫暖蓋健康的「PP石墨烯蠶絲超導被」哪裡買？
●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb.tw/tcM
●momo購物網特惠組：https://chshop.work/ccRwj
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store
●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●心動專線：0800-005-133、0800-520-367
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街

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