迎新換新被，恐怖塵蟎竄進被窩，驚悚真相震撼揭曉！「這」也受影響？

【企劃特輯】

隨著農曆新年的臨近，人們紛紛準備過年，不僅是家裡的大掃除，還有一個不可忽視的部分就是換新寢具，提升家人的健康和生活品質。特別是在台灣這樣海島型氣候的地方，容易形成高溫、高濕的環境，成為塵蟎繁殖的溫床。研究發現，寢具中包括棉被、枕頭和床墊等地方，約佔了塵蟎數量的40%以上，這些塵蟎可能引起過敏症狀，對家人的健康造成影響。

根據統計，高達9成以上國人對塵蟎過敏，而塵蟎一年四季都非常活躍，如果你發現自己或家人的睡眠品質出現明顯下降，如夜間頻繁醒來、睡眠不安穩或早上醒來感覺疲勞，這可能是塵蟎對睡眠環境的影響。

然而，為了迎接新一年，現代科技的應用為我們帶來了一種全新的寢具選擇，讓人們在換新寢具的同時，更能擁抱健康睡眠。近日，一款名為「PP石墨烯蠶絲超導被」的創新產品正式登場，它結合了石墨烯和蠶絲的優勢，成為石墨烯寢具市場的一股新風潮。

科技新力量：《PP石墨烯蠶絲超導被》與舒適睡眠的完美結合

現在有了紡織新科技，將石墨烯結合蠶絲，讓被子兼具親膚性與保暖性，循環變好睡眠品質也會跟著提升，同時擁有導熱、吸濕以及去濕的效果。其核心技術在於超導被內層的石墨烯超導層，能夠傳導熱能到整件棉被，達到恆溫狀態，即使睡眠中身體翻動，也不會影響保暖功能，確保身體維持最舒適的溫度，能讓你在寒冬中越睡越健康。

睡眠品質提升的關鍵：石墨烯與蠶絲的完美結合

「PP石墨烯蠶絲超導被」不僅提升了石墨烯的遠紅外線效能，更在穿透力、蓄熱速度和親膚性方面大幅提升。再利用立體多軸編織技術成功結合了蠶絲纖維和石墨烯，提升了遠紅外線效能，傳導速度提高了20倍，釋放出「衝擊型遠紅外線波」，大幅提升整體血液循環，通過促進全身循環，疏通身體塞車的路段，讓循環變得順暢，進而達到身心放鬆的效果。這不僅解決年前大掃除及採買所帶來的痠痛疲勞感，更能讓身心放鬆釋放壓力，進入深度睡眠，有助大腦休息、修復，並提高睡眠品質！

擁抱健康睡眠的全新選擇

這款超導被的使用不需要插電，比起一般電熱毯、遠紅外線毯被更安全，避免了使用電器可能帶來的安全隱患！這不僅促進了身體內部的深層循環，還啟動了「睡眠修復」，達到每晚進行身體保養的效果，讓你一覺到天亮！只有傳統毯被的1/3厚度，但能完整的隔絕外面的冷空氣，保留身體內部的體溫，達到一個最舒服的溫度，提供一個最完美的睡眠環境！

上市短短一個月，已經銷售破萬，代言人曾國城更是在自己的臉書分享蓋起來舒服又親膚，加上每天長時間站著錄影，常常覺得全身酸痛，自從蓋了「PP石墨烯蠶絲超導被」之後，感覺改善很多，就連秋冬手腳冰冷的問題也解決了，像是最近天氣變冷晚上睡起來真的很舒服，只要蓋過都能深刻感受。

「PP石墨烯蠶絲超導被」不只是棉被更是居家養身的保養品，讓每個人都能蓋溫暖也是蓋健康。重點不需插電使用就能保暖，不論幼兒、長輩、長期臥床病人使用起來都更加安全、方便。

照顧全家 安心入睡 乎你蓋溫暖 蓋健康「PP石墨烯蠶絲超導被」哪裡買？

●PP石墨烯官網優惠組：https://to.ppweb.tw/yVQ

●MOMO購物網特惠組：https://chshop.work/BhTtT

●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP石墨烯LINE官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●心動專線：0800-005-133、0800-520-367

●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14樓-1、台北市中正區忠孝西路一段47號B1 K區地下街



