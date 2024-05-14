「陳水扁不是政治犯，是100%貪汙犯」　洪秀柱反特赦：在野黨沒辦法？

▲洪秀柱。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文傳出計畫於520前夕特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁。對此，國民黨前主席洪秀柱說，「陳水扁不是政治犯，是100%貪汙犯！」違反多數民意的特赦就是反民主，呼籲立法院應立即針對赦免法對特赦對象，數罪在身尚未定罪者，不得特赦，以免民主法治體系的崩壞。

陳水扁卸任後共被起訴10案，龍潭購地、陳敏薰買官收賄、海角7億、二次金改收元大2億案被判有罪，刑期合併執行20年定讞，至於國務機要費後來發現是歷史共業，所以修法除罪化免訴，而侵占機密外交款有審無罪，剩下4案未審，包括二次金改收國泰3億、教唆偽證、卸任後侵占機密公文、陳敏薰買官洗錢。

對於陳水扁被特赦一事，洪秀柱回憶，2008年8月14日上午她在立院開「陳水扁家族海外帳戶大解密」記者會，拿出陳家在海外四個帳戶遭瑞士聯邦檢察署凍結戶頭，並主動來函台灣，請求相關司法協助的證據，記者會前對於類似指控陳水扁都還矢口否認。當天下午，陳水扁就公開承認沒有據實申報財產，公開承認「做了法律不允許的事」。

洪秀柱指出，之後的事一件件離譜，且令全國人民難堪的貪腐事跡，讓陳水扁與其家族於2008年12月12日被提起公訴。

洪秀柱說，大家不會忘記，陳水扁不是政治犯，是100%貪汙犯，而民進黨違反多數民意，特赦國際認證的貪污犯，就是反民主的帝王心態，「在野黨政治精英們毫無辦法？」立法院應立即針對赦免法對特赦對象，數罪在身尚未定罪者，不得特赦。