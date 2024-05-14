柯文哲談北士科權利金　議員爆：3公司估「平均地價上漲」卻調低底價

▲民眾黨主席柯文哲談北士科。（圖／民眾黨提供，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲在台北市長任內的北士科、京華城、台智光案持續延燒，柯文哲連續3天拍影片正面迎戰，13日首集談北士科，柯稱權利金至少找3家不動產估價師估價，批評沒有牌照的議員難道比估價師專業嗎？但民進黨台北市議員簡舒培14日反嗆，3家估價公司都推估北士科土地平均地價呈現「持續上漲」，柯第三次招商卻仍調低底價。

面對柯文哲13日晚間釋出的北士科影片，簡舒培14日上午於臉書表示，柯文哲說要正面迎戰三大案，結果12分鐘的影片，就花了10分鐘在罵人，沒回答到為何T17、T18能免去投資計畫書、為何只聽新光人壽建議就改變招租策略、為何14家潛在廠商的訪談市長室會議及促參委員會議都沒有錄音錄影？

簡舒培指出，柯文哲說「新光每次的意見，台北市政府都沒有採用」，還聲稱新壽在第二次流標後仍傾向合併招標，但事實是北士科2020年10月15日第二次流標，市府11月4日開始約談潛在投資廠商，11月11日與新光人壽在訪談時的建議事項就提到「3塊基地合併開發之總投資成本初估約300多億元，開發量體較大，招租去化不易，故投資報酬率不確定性相對較高」、「如3塊基地分拆招商，該公司表示需再進一步評估，惟建議不要按照比率，可考量招商條件之差異化……」而就訪談新壽的隔天，11月12日的促參會議中，就決議北士科採分開招標。

簡舒培稱，柯文哲2021年3月3日的市長室會議拍板北士科第三次招商規劃，當天產發局簡報「潛在投資人訪談意見」清楚寫著，「壽險業」認為「土地面積太大，後續招租不易」、「權利金調整下修」等；柯市府訪談的14家潛在投資者，只有新光人壽與元大人壽2家壽險業者，難道柯文哲是精神錯亂，連市府找了哪些壽險業者都不記得？更別說元大人壽已經出來反駁，強調他們沒有參與北士科招標相關訪談，那麼這所謂的「壽險業者」，不就只剩新光人壽？

另外，針對柯文哲說權利金底價的設定是找3家不動產估價公司來估價，簡舒培提及，柯市府在3次招商都有委託3家估價公司進行估價，推估北士科土地平均地價呈現「持續上漲」，柯第3次招商不但取消開發限制、免投資計畫書之外，還要調低招商底價？難道碰到新壽的時候，又不用尊重有國家證照的專業人士了？

最後，簡舒培批評，柯文哲這支12分鐘的影片，對於關鍵問題不是扯謊就是避重就輕，整支影片只會罵人、嗆議員不專業，完全沒有回應北士科案的關鍵問題，看來只是想要騙流量、洗風向，「柯文哲想用影片洗風向，再度顯示柯對此案心虛到極點，但現在最專業的檢察官已介入調查，面對檢察官調查，柯文哲只能講清楚說明白，這可是沒辦法關留言的！」