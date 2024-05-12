▲基隆防災團隊高階主管研習，北北基桃探訪員山子分洪道。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市防災團隊於10日下午，由秘書長方定安，率領市政府工務處、產發處、都發處、民政處、環保局、消防局等單位主管，以及邀集北北基桃防災人員一行人約50人，前往員山子分洪道參訪。活動由經濟部水利署第十河川陳分署長健豐率主管與會，並由員山子分洪管理中心主任王朝勳介紹「員山子分洪功能介紹與導覽」，簡介後前往全長2.48公里的分洪隧道現地導覽。

水利署第十河川陳分署長陳健豐表示，員山子分洪道建於2002年，當時由於象神、納莉颱風造成基隆河沿岸每遇到颱風豪雨便容易造成淹水。當時政府斥資60億，於基隆河中上流瑞芳區瑞柑新村處建造分洪道，如果遇到大型降雨時，分洪道即會啟動，將上游的水進行分洪。

▲參訪人員了解分洪道設計原理。

陳健豐說，員山子分洪道最大的分洪量可達到每秒1310立方公尺，大約每秒可以分洪1310噸的水量。啟用迄今歷經18年，分洪次數58次，大約每年平均會分洪3到4次，可以說讓基隆市在防汛工作上帶來系統性的改變。也讓過去下游地區淹水的噩夢不再發生。

管理中心主任王朝勳介紹時表示，基隆河員山子分洪設施在2005年完工時，榮獲行政院第6屆公共工程金質獎特優殊榮。營運18年在分署管理中心同仁及維護廠商用心與努力下，2023年再獲水利類之公共設施維護管理獎金質獎的佳作殊榮。

▲實地走訪員山子分洪道。

王朝勳也說，員山子分洪設施除分洪防汛的功能外，同時也是一座極具特色的建築。每當分洪啟動時，下游流域平均會降低1.5到2公尺的水位高度。對於防汛工作可帶來明顯的效益。

接著參訪人員實地走訪部分員山子分洪道，分洪道全長共2.48公里，坡度設計在百分之1左右，和緩的坡度設計讓分洪時可以減緩流水的水壓。分洪道平日落實維護保養工作，並於每5年辦理安全評估，確保隧道及分洪設施的安全。

基隆市府秘書長方定安表示，感謝水利署第十河川分署長陳健豐以及員山子分洪管理中心主任王朝勳的接待與引導，5月1日開始已經進入年度的防汛期，基隆市非常感謝員山子分洪道的營運，遇到大雨時可以將大水分洪，讓基隆市及汐止區等大台北下游處免於淹水之苦。藉由本次活動，也讓北北基桃的防災人員對於防災工作有進一步的認識。

▲基隆市府秘書長方定安（左）致贈十河局分署長陳健豐（右）感謝狀。

▲基隆市消防局長游家懿（左）致贈員山子分洪道主任王朝勳（右）感謝狀。