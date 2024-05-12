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基隆消防加強溺水救援　百人水上操舟救生訓練

▲基隆消防加強溺水救援 百人水上操舟救生訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局辦理操舟訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局為精進消防人員水上救生技能及操舟技巧，在5月8日及5月10日分2梯次，於國立臺灣海洋大學的小艇碼頭，進行水上操舟救生訓練活動，加強本市水域安全維護工作，參與訓練人員2梯次共180人參加。

消防局表示，本次操舟訓練課程廣泛，包括無動力橡皮艇翻舟自救、救生技巧、船外機及動力艇介紹、保養、故障排除與操作、以及遙控救生圈功能介紹及操作。訓練課程由消防局小隊長陳霖瑩、蔡瑞芳及呂俞男擔任教官及助教，並邀請廠商介紹船外機、動力艇及遙控救生圈之保養，包含故障排除及功能操作。

▲基隆消防加強溺水救援 百人水上操舟救生訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲救起溺者時要保持船身平衡。

操舟訓練中，特別強調安全注意事項，例如要評估氣象、蒐集水域資料、穿著安全裝備、通訊設備確保等。在救援溺水時要迅速行動及時救起溺者，當船艇通過海浪時，應即將溺者救起。救起溺者後，要注意人員座位之調整以維持艇身平衡。船艇下水前，要確定氣囊氣量，並檢查有無破洞及漏氣狀況。

消防局長游家懿表示，這次訓練不僅針對新進人員進行船艇操作及人員救生培訓之外，也讓資深同仁有機會加深對船艇操作的熟悉度，確保在海域救援任務中能夠應對自如。當船艇發生故障時，具備進行確認及緊急修復的能力。

教官同時宣導在從事水域活動時，務必要注意自身安全，共同守護我們這座美麗的海洋城市！游家懿表示，透過此次訓練，將進一步提升水上救援方面的綜合應對能力，保障本市的水域安全、守護市民生命財產安全。

▲基隆消防加強溺水救援 百人水上操舟救生訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲操舟訓練要遵守指揮紀律。

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