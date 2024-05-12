基隆Podcast分享利用心流狀態　提升工作效率與幸福感

▲基隆Podcast深入探討「心流」對生活的助益。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

你是否曾有過全身心投入一件事的經驗，完全忘記時間的流逝？這種讓人精神抖擻、廢寢忘食的沉浸體驗就是「心流狀態」，它一種能夠提升工作效率、自我成就感和幸福感的心理學現象，並已廣泛應用於企業內訓。本周「基隆Podcast」主持人余治明邀請臨床心理師廖聖榮，深入探討「心流」對生活的助益，並分享進入心流狀態的要點與方法，讓人們也能在工作中找到幸福感。

廖聖榮引述心理學家米哈里教授（Mihaly Csikszentmihalyi）對心流的定義：「這是一種特殊的精神狀態，讓個體全神貫注並沉浸在當下的任務中，效率和反應力提高，對周遭的感知下降，甚至會忘記時間、飢餓和身體訊號。」

▲基隆市府發言人余治明（左）、臨床心理師廖聖榮（右）。

廖聖榮概述進入心流狀態的三大要素，第一、設定明確的目標：如運動、閱讀或工作。第二、具備基礎能力：目標需與個人能力相符，例如本身就會攀岩技能，或是閱讀能力，且不能太過於困難，或是太過於簡單。第三、全心投入排除干擾：確保進行任務時不受外界影響或分心。他進一步強調內在動機的重要性：「如果只有為了錢而工作這種外在動機，難以進入心流。」

余治明也分享自己某次講課的經歷，他投入三小時毫無倦意地傳授知識，結束後不僅精神充實、身心愉悅，還獲得巨大的成就感。這種狀態讓他不覺疲倦，甚至在接近用餐時間也不感到飢餓。余治明形容，明明在從事消耗體力的行為，但卻能夠感到滿足，思維跟創意在當下相當活耀，簡直是工作的最佳境界。

廖聖榮補充，心流狀態有助於提升效率、創造力，並增進正向情緒與滿足感，使人更能解決問題、增進技能。正念則能讓人靜心、聚焦當下，是進入心流狀態的「準備階段」。他希望聽眾能將正念與心流的技巧融入生活、工作及學業中，提升專注力與效率，追求更高成就。

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