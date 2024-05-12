母親節馨花開！基隆倡性別平等決心　邱佩琳：打造友善城市

▲基隆市政府倡性別平等決心。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為營造性別友善及有愛城市，基隆市政府設有性別平等委員會、家庭暴力暨性侵害委員會及性騷擾防治委員會，副市長邱佩琳長期擔任主席，邱佩琳再次鼓勵女性突破框架、展現女力外，也呼籲市民關注性別平等，使基隆走向更平等的社會。

社會處長楊玉欣表示，行政院在2024年3月8日「新性平三法」《性騷擾防治法》、《性別平等工作法》及《性別平等教育法》修正通過，傳統觀念中常認為照顧家庭是女性的職責，隨性別平權觀念抬頭，市府也責無旁貸，於近年努力推動「國際女孩日」、「國際婦女節」、「友好棉供給盒」及「基隆女路參訪」等活動，除在性別平等尊重上已有顯著進步外，越來越多女性於經濟、政治與社會等領域做出的重要貢獻，同時呼籲社會應該更重視性別平權之價值。

▲基隆副市長邱佩琳表示，市府將全力支持「新性平三法」。

身為女性就業典範，副市長邱佩琳同時身為職業婦女及母親的角色，更深刻了解到女性在家庭責任及追求職業成就中如何保持平衡的困境，她在9日特別表示，市府將全力支持「新性平三法」，將透過建立有效、友善與可信賴的性騷擾防治制度、性別暴力零容忍及強化雇主性別平等意識等，由市府作為性別平等的推手及後盾。

為展現市府對於性騷擾及性別平等業務防治的決心，邱佩琳更表示，市府將持續推動性別平等，使所有女性不再因為先天性別而受到不公平的對待，讓社會大眾尊重與善待每一個人，使無論是男性或女性都可以享受平等、和諧及友善的社會環境，讓母親節更加溫馨及有愛，更預祝母親節快樂。