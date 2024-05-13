台南古蹟限定商品新品上市　帶你體驗濃濃海洋風

▲台南市文化局推出最新、最台南味的古蹟限定商品「嗨你好苔！調味海苔」以及「台南成功精釀啤酒」，13日起在台南各古蹟景點限定販售。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局近日推出2024最新、最台南味的古蹟限定商品「嗨你好苔！調味海苔」，以及「台南成功精釀啤酒」，13日起在台南各古蹟景點限定販售。

文化局表示，此次與聯華食品合作開發「嗨你好苔！」調味海苔，外包裝參考清代輿圖加以插畫創作手法描繪出台江內海與倒風內海的地形地貌、農漁物產以及貿易興盛的港口，讓遊客更加了解台南這片土地的百年發展。主打「海是你最好」和「海好遇見你」兩個口號表達出感謝在這片與海洋密不可分的土地與彼此相遇，也希望帶給民眾最「苔」南的熱情，相信是畢業季最能表達有情的好禮。

台南的發展與海洋文化息息相關，透過海洋開啟了與世界的連結，台江內海及倒風內海形成外洋與內海的優越環境，不僅是漢人移民至台灣開墾的主要航道，西拉雅族村社也處於內海沿岸安居發展，兩個內海的諸多港口，如安平港、麻豆港、鹽水港等也藉由內海水系出現郊商等蓬勃的貿易，發展出街市聚落與興盛的海洋信仰，鹽業和養殖文化發展迄今。儘管內海逐漸淤積陸化，但至今仍保留有珍貴的生態資源及民俗藝陣、聚落、刈香等文化。

而台南古蹟限定品牌代言正能量爆表的「成功系列」，再度邀請「延平郡王鄭成功」賜福，攜手台南在地酒廠「台風造酒」推出「台南成功精釀啤酒」檸檬海鹽口味，原料嚴選台南在地井仔腳鹽花佐以檸檬調味，清爽微酸帶出回甘的鹹味超級適合炎炎夏季，順口的風味讓人味蕾驚豔，品味濃濃的台南風土元素以及台南限定「一定要成功」的好滋味！

「嗨你好苔！」調味海苔以及「台南成功精釀啤酒」在台南限定獨賣，販售地點包括赤嵌樓、安平古堡、安平樹屋、延平郡王祠、愛國婦人會館等5處。掌握台南限定紀念商品最新訊息及活動詳情，歡迎持續鎖定台南市政府文化局網站及「藝遊台南」臉書粉絲專頁！

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