台南嬤連打孫女耳光慘了！警聲請暫時保護令　還要上親職教育課

▲台南市崇德市場一名婦人爆打女童耳光，警方傳喚涉嫌打人的女童林姓阿嬤到案，社會局裁罰林女強制上親職教育課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區崇德市場內發生的婦人爆打女童耳光事件，市警一分局主動積極追查，13日下午2時傳喚涉嫌打人的女童阿嬤、66歲林女到說明，林女表示係女童不聽話，一時氣憤出手管教，一分局除聲請暫時保護令，並通報台南市社會局查處。社會局指出，本案經調查確認行為人確有違反兒權法第49條之情事，將裁處行為人接受4-50小時強制性親職教育課程，以提升正向養育知能。

台南市警一分局指出，案發後查訪事發現場周邊攤商及居民，並沿線調閱案發現場周遭監視器及過濾影像，鎖定施暴婦人及孩童身分，13日下午2時許通知林姓阿嬤到案說明及釐清事件。

據了解，林姓婦人為孩童祖母，因當時孩童不聽話，一時氣憤出手管教。第一分局依兒童及少年福利與權利保障法第49條進行通報及協助聲請暫時保護令，同時請台南市社會局社工到場評估訪視，及檢視孩童身體無其他明顯外傷，警方亦當面向林姓婦人約制告誡後，續由社工確認孩童狀況、家庭照顧功能及擬定安全計畫。

市警一分局呼籲對兒少管教不當等情事，涉嫌違反兒童及少年福利與權利保障法規定，如民眾當場遇見情狀，請即時撥打報案電話110，並保持理性切勿不當連結及PO網爆料，請交由警方即時到場處理及相關政府主管機關即時介入，以保兒少權益及安全。

警方再次提醒，近來雖網路爆料平台普及，惟該方式並非正常的通報管道，若熱心網民肉搜可能將當事人個資置於風險中，造成兒少二次傷害。提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。

台南市社會局指出，本案經調查確認行為人確有違反兒權法第49條之情事，社會局將依同法第102條裁處行為人接受4-50小時強制性親職教育課程，以提升正向養育知能。目前社工已先協調其他親屬共同照顧女童，後續將持續追踪女童受照顧狀況。