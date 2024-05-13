　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南嬤連打孫女耳光慘了！警聲請暫時保護令　還要上親職教育課

▲台南市東區崇德市場內，12日母親節驚傳疑為家長的婦人，不知何故竟在大庭廣眾下，對1名女童連打耳光，打到女童都站不穩，並引起一旁民眾公憤。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

▲台南市崇德市場一名婦人爆打女童耳光，警方傳喚涉嫌打人的女童林姓阿嬤到案，社會局裁罰林女強制上親職教育課程。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區崇德市場內發生的婦人爆打女童耳光事件，市警一分局主動積極追查，13日下午2時傳喚涉嫌打人的女童阿嬤、66歲林女到說明，林女表示係女童不聽話，一時氣憤出手管教，一分局除聲請暫時保護令，並通報台南市社會局查處。社會局指出，本案經調查確認行為人確有違反兒權法第49條之情事，將裁處行為人接受4-50小時強制性親職教育課程，以提升正向養育知能。

台南市警一分局指出，案發後查訪事發現場周邊攤商及居民，並沿線調閱案發現場周遭監視器及過濾影像，鎖定施暴婦人及孩童身分，13日下午2時許通知林姓阿嬤到案說明及釐清事件。

據了解，林姓婦人為孩童祖母，因當時孩童不聽話，一時氣憤出手管教。第一分局依兒童及少年福利與權利保障法第49條進行通報及協助聲請暫時保護令，同時請台南市社會局社工到場評估訪視，及檢視孩童身體無其他明顯外傷，警方亦當面向林姓婦人約制告誡後，續由社工確認孩童狀況、家庭照顧功能及擬定安全計畫。

▲台南市東區崇德市場內，12日母親節驚傳疑為家長的婦人，不知何故竟在大庭廣眾下，對1名女童連打耳光，打到女童都站不穩，並引起一旁民眾公憤。（圖／翻攝自社會事新聞影音，下同）

市警一分局呼籲對兒少管教不當等情事，涉嫌違反兒童及少年福利與權利保障法規定，如民眾當場遇見情狀，請即時撥打報案電話110，並保持理性切勿不當連結及PO網爆料，請交由警方即時到場處理及相關政府主管機關即時介入，以保兒少權益及安全。

警方再次提醒，近來雖網路爆料平台普及，惟該方式並非正常的通報管道，若熱心網民肉搜可能將當事人個資置於風險中，造成兒少二次傷害。提醒民眾一旦發現疑似兒少虐待，可善用113保護專線、110報案，或至「社會安全網-關懷E起來」網站通報，通報者的身分資訊會完全保密，同時也能確保受害人的相關資訊不會外洩。

台南市社會局指出，本案經調查確認行為人確有違反兒權法第49條之情事，社會局將依同法第102條裁處行為人接受4-50小時強制性親職教育課程，以提升正向養育知能。目前社工已先協調其他親屬共同照顧女童，後續將持續追踪女童受照顧狀況。

ET快訊
父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家貢獻
全台糖尿病友破250萬！「7大無痛症狀」曝　覺得累血糖已失控
10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆：830%
露營場私刑打死員工「營區畫面曝光」　縣府：非合法登記

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

台南塑膠工廠大火　3000平方公尺廠房陷入火海

快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

快訊／台南萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

10年壽險到期前高雄男「猝死」　一個原因判保險公司免賠

中和孕醫遭霸凌「連上32小時班」！慘求助身心科還流產　院方證實

台南塑膠工廠大火　3000平方公尺廠房陷入火海

快訊／父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家鄉貢獻

週薪1.5萬！士院選任國民法官「53選10」　將審醉男勒斃運將案

快訊／台南萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

他車牌遭冒用「狂收13張罰單」！打給警局又被嗆：吵架晚上再來

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

美共和黨國會議員致函華府市長　籲與台北成為姐妹市

全球首例！英女童遺傳性失聰　基因治療竟重獲聽覺

女賊潛豪宅褲子遭勾　下半身裸露糗變笨賊

社會熱門新聞

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

中和孕醫遭霸凌！連上32小時班慘流產

南投露營場私刑打死員工　縣府：非合法登記

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

他車牌遭冒用狂收13張罰單！打給警局竟被嗆

還不起錢殺全家！滅門女婿天價賭債金額曝光

即／沒人換電池！Gogoro換電站突爆炸起火

10年壽險到期前男猝死　家屬領嘸錢

更多熱門

相關新聞

91億光電弊案　台南藍軍請檢方勿縱放民代+官員

91億光電弊案　台南藍軍請檢方勿縱放民代+官員

繼痛批民進黨中央和地方，太陽光電貪汙一條心，台南市議會國民黨團13日再度召開記者會，請台南地檢署不要縱放「關心」力暘光電黑金圖利91億元弊案的台南中央民代。

台南前議長吳健保假釋出獄　坐輪椅搭阿法離去

台南前議長吳健保假釋出獄　坐輪椅搭阿法離去

黃偉哲視察台南學甲羊稠厝滯洪池擴建抽水平台工程

黃偉哲視察台南學甲羊稠厝滯洪池擴建抽水平台工程

台南崇德市場女童遭打10多記耳光！警追動手狠婦

台南崇德市場女童遭打10多記耳光！警追動手狠婦

快訊／台南鵝肉店火警！警消救出5人

快訊／台南鵝肉店火警！警消救出5人

關鍵字：

台南菜市場女童耳光南警阿嬤社會局強制親職教育

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面