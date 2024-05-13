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南檢起訴91億光電弊案　藍軍請檢方勿縱放民代+官員

▲台南市議會國民黨團13日再度召開記者會，請台南地檢署不要縱放『關心』力暘光電黑金圖利91億元弊案的台南中央民代。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市議會國民黨團13日再度召開記者會，請地檢署不要縱放「關心」力暘光電黑金圖利91億元弊案的中央民代。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

繼痛批民進黨中央和地方，太陽光電貪汙一條心，台南市議會國民黨團13日再度召開記者會，請台南地檢署不要縱放「關心」力暘光電黑金圖利91億元弊案的台南中央民代。

台南市議會國民黨團強調民進黨禍害千年的非核家園政策，養了一堆綠蟑螂，台電20年全國損失金額高達2兆4千億元，沒有中央民代介入，中央能源局長等官員會來台南開會？黨團還接獲檢舉，這位民代從2021年起還帶著光電廠商嘉義台南四處喬，介入光電自治條例席調會，還試圖讓決議停種電的台61線以西，恢復種電，司法檢調真要獨漏中央民代是否有貓膩？

國民黨團書記長許至椿帶領蔡育輝、李中岑、蔡宗豪、尤榮智、方一峰、盧崑福、王家貞和曾培雅代表，共同召開「台南地檢，起訴91億光電弊案，為何獨漏中央『關心』民代和能源局官員？」記者會，請檢察官不要辦藍不辦綠，並邀請經發局、政風處官員與會。

書記長許至椿表示，民進黨能源政策應該停下來好好檢討了，黨團不希望能源政策，成為少數人綁樁獲得特定利益的對象，力暘弊案利益輸送金額高達91億元，黨團請司法檢調該怎麼半就怎麼半，切勿姑息，以防弊案再發生。

發言人蔡育輝指出，民進黨錯誤的能源政策養了一堆綠蟑螂，盤根錯結的黑金潘朵拉盒子，終於被掀起頭蓋，在民進黨中央和地方官員的護航下，力暘集團非法小二甲，不法獲利91億2601萬8763元，除以種電面積81.38公頃，20年每公頃可獲利1億1千214萬。

蔡育輝說，根據台南市府提供的資料顯示，自2011年起核准的光電太陽光電板設置面積，由經發局核准的屋頂型412.38公頃和地面型1315.54公頃，設置面積有1727.92公頃。農業局核准的屋頂型166.92公頃和地面型252.40公頃，共419.32公頃。經發局和農業局核准的屋頂型太陽光電核准總面積為579.3公頃，地面型光電總面積為1567.94公頃，合計面積為2147.24公頃。換句話說，台南市太陽光電發電占全國的20.668%，換算下來全國20年損失的金額高達2兆4千億元。

蔡育輝表示，黨團接獲檢舉資料顯示，光是力暘光電弊案就有中央民代介入7場會議，包括2021年3月18日參與兆明生公司協調會、同年5月3日要求嘉義布袋台南環境敏感圖資、8月9日協調光電等，以及最為外界所知的就是2022年3月28日在台南參加台南光電自治條例協調會，當時出席的有中央經濟部能源局副局長李君禮、光電組林文信、經發局長陳凱凌等人，為何一位中央民代要介入台南自治條例事宜，更插足嘉義？請司法檢警調查明檢舉事件的真偽？

蔡宗豪說，資料顯示，台南種電面積達2147公頃，種電面積全國第一，放眼望去府城台南四處都是太陽光電板，力暘光電弊案不法獲利91億元，有多少人一生能賺到1億元，更何況是91億元，他要嚴厲譴責官商勾結禍害子孫的弊案，若沒有人教唆，中央公部門怎會有人介入此案？

盧崑福說，民進黨能源政策錯誤，官商勾結、財團獲利、全民買單，台南市六位立委是在睡覺嗎？為何不發聲？對得起台南市民嗎？91億元只是冰山一角，請台南市政風處不要成為把風處。

李中岑表示，台南地檢署都起訴力暘弊案，政風還說查無資料，政風處包庇甚麼？資料不是應該公開透明嗎？為何每次發文要資料都不給，結果黨團接獲一堆檢舉資料，台南地檢署還能偵查起訴，經發局長陳凱凌還遭收押，請市府各單位依法行政，切勿包庇中央、地方綠蟑螂禍害地方。

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