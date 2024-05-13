　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

見證台南重要農業基礎教育歷程　原台南農校日式宿舍群啟動修復工程！

▲台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘，祈求修復工程平安順利，期許透過本次修復工程，達成文資保存與都市發展並存，加深城市文化內涵與眾人共享歷史傳承的精神。

▲台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南州立台南農業學校（今國立台南大學附屬高級中學）於1939年創校（昭和14年）。此次啟動修復的原台南農校日式宿舍群合計4棟8戶，於創校之初便陸續興建，分別於1940年、1943年各完成2棟。台南農校日式宿舍建築群及其配置，反映日治時期台灣官舍建築的經典形制及風格，也見證日治台灣校園建築的變遷歷程。時任歷史建築管理人的南大附中，曾於2013年至2016年間，分年完成宿舍群之加強支撐及保護鋼棚架結構，並在2024年台南迎來台南400重要歷史里程碑的時刻，正式啟動修復工程。

台南市文資處介紹，原台南農校日式宿舍基地原屬「台南農業學校學事實習用地」，顯示初期土地取得之用途，應為台南農業學校之實習用地，而後因宿舍之需求，於該土地上興建宿舍，供教職員居住使用，即今原台南農校日式宿舍。宿舍群在建築形制上，雖與全台各地同級別日式宿舍建築風格相近，但其作為台南重要農業專業教育機構的宿舍，更承載地方居民、學子的生活記憶與台南農牧產業的發展歷程。

▲台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處表示，此次原台南農校日式宿舍群修復工程經費，感謝中央、地方各民意代表及關心台南市文化資產修復的市民共同推動。本案在林宜瑾立法委員的支持與協助下，市府於2023年向文化部文資局申請「原台南農校日式宿舍群」修復經費補助，順利爭取並獲得中央核定總計畫經費1億5,298萬元，補助8413萬9000元（補助比例55%）。

▲台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文資處說明，修復工程由陳建邦建築師事務所監造，慶洋營造有限公司承攬施工，工程決標金額為1億2,660萬元。工程範圍為4棟雙併日式宿舍之修復，修復工期為3年，預計於2027年間竣工。本次修復工程將強化歷史建築特色與文化價值，修復工程期間將由市政府同步向財政部國有財產署申請撥用，並規劃宿舍群未來之營運管理。由於本案北側亦有永康正強安居社會住宅新建工程同步進行，全區整體景觀將由國家住宅及都市更新中心進行規劃設計及工程施作，未來結合社會住宅的興建、歷史建築修復再利用的落實，以及周邊景觀的營造與改善，提供一處永康地區新的文化觀光體驗景點，為都市的保存與發展留下新的一頁。

ET快訊
父親遭騙走3千萬房產「主嫌遭收押」　女兒謝檢警：願回家貢獻
全台糖尿病友破250萬！「7大無痛症狀」曝　覺得累血糖已失控
10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆：830%
露營場私刑打死員工「營區畫面曝光」　縣府：非合法登記

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投看守所首次擴大舉辦母親節懇親　收容人親餵媽媽吃蛋糕

台中人最懂！麻薏展登場無極限　傳遞媽媽的味道

春雨襲中南部「西瓜爛一片」！農損達2700萬　老農看哭：救救我…

猴硐貓橋5／14起封橋修繕　新北籲往返貓村改走便橋

新北淡水心型石滬秘境　流傳北海岸先人智慧

新北確保機組功能順暢　中原抽水站14日8時起蓄水試抽

慈濟浴佛大典祈福會　侯友宜念誦祈福文祈願吉祥

淨零生活向下紮根　新北「環境知識競賽」5月底開跑

旅英女之父遭詐3000萬房產　主嫌聲押禁見

「新北‧構時尚」永續時尚秀　5／18府中廣場登場

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

農場鵜鶘張巨嘴吞同事鴨　苦主被救出懵了：誰關燈

胡瓜101買錶被要求配貨500萬 「再也不去了」 ｜20240513 ET午間新聞

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

台南市佳里區海澄里萊芉寮工廠火警　全面燃燒火勢猛烈

南投看守所首次擴大舉辦母親節懇親　收容人親餵媽媽吃蛋糕

台中人最懂！麻薏展登場無極限　傳遞媽媽的味道

春雨襲中南部「西瓜爛一片」！農損達2700萬　老農看哭：救救我…

猴硐貓橋5／14起封橋修繕　新北籲往返貓村改走便橋

新北淡水心型石滬秘境　流傳北海岸先人智慧

新北確保機組功能順暢　中原抽水站14日8時起蓄水試抽

慈濟浴佛大典祈福會　侯友宜念誦祈福文祈願吉祥

淨零生活向下紮根　新北「環境知識競賽」5月底開跑

旅英女之父遭詐3000萬房產　主嫌聲押禁見

「新北‧構時尚」永續時尚秀　5／18府中廣場登場

外役監受刑人落跑！方青山犯9罪關7年9月　公布照片全國通緝

比銀杏更有用！專家推薦「大腦最愛」的5種食物　提升記憶不卡卡

3歲兒突暴衝「掙脫媽媽手」被車撞飛住ICU　母超自責

今年必備復古眼鏡！韓星都在戴無框眼鏡　Y2K紅框、豹紋框再流行

等嘸降息！　專家曝「1關鍵因素」讓通膨降不下來

搶銀樓強盜父　竟是「仁武削頭遊覽車」慘死老翁

三重滅門狠男控妻「酒店上班劈腿」：動手是幫她解脫

00940開刀！6檔成份股減碼　光寶科、統一砍最兇

美共和黨國會議員致函華府市長　籲與台北成為姐妹市

全球首例！英女童遺傳性失聰　基因治療竟重獲聽覺

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

地方熱門新聞

春雨強襲西瓜爛一片！老農看哭：救救我…

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

旅英女之父遭詐3000萬房產　主嫌聲押禁見

南投看守所首次擴大舉辦母親節懇親

新北單身聯誼開跑　5／13開放網路報名

台中人最懂！麻薏展登場無極限　傳遞媽媽的味道

台南古蹟限定商品新品上市體驗濃濃海洋風

5棟違建拆除　蘆竹營盤溪綠廊串接工程展開

猴硐貓橋5／14起封橋修繕　新北籲往返貓村改走便橋

新北淡水心型石滬秘境　流傳北海岸先人智慧

台南佳里區博愛街民宅火警疑電器起火

慈濟浴佛大典祈福會　侯友宜念誦祈福文祈願吉祥

新北中原抽水站　14日8時起蓄水試抽

原台南農校日式宿舍群啟動修復工程！

更多熱門

相關新聞

台南嬤連打孫女耳光　警聲請暫時保護令

台南嬤連打孫女耳光　警聲請暫時保護令

台南市東區崇德市場內發生的婦人爆打女童耳光事件，市警一分局主動積極追查，13日下午2時傳喚涉嫌打人的女童阿嬤、66歲林女到說明，林女表示係女童不聽話，一時氣憤出手管教，一分局除聲請暫時保護令，並通報台南市社會局查處。社會局指出，本案經調查確認行為人確有違反兒權法第49條之情事，將裁處行為人接受4-50小時強制性親職教育課程，以提升正向養育知能。

91億光電弊案　台南藍軍請檢方勿縱放民代+官員

91億光電弊案　台南藍軍請檢方勿縱放民代+官員

台南前議長吳健保假釋出獄　坐輪椅搭阿法離去

台南前議長吳健保假釋出獄　坐輪椅搭阿法離去

黃偉哲視察台南學甲羊稠厝滯洪池擴建抽水平台工程

黃偉哲視察台南學甲羊稠厝滯洪池擴建抽水平台工程

台南崇德市場女童遭打10多記耳光！警追動手狠婦

台南崇德市場女童遭打10多記耳光！警追動手狠婦

關鍵字：

台南農校日式宿舍修復工程

讀者迴響

熱門新聞

10年前買鴻海股票「放到忘記」！吳怡霈翻出帳戶嚇呆

台南明德外役監26歲受刑人跑了　正面照曝光

露營區虐死人！今年才開幕　Google五星好評

狼司機假借看夜景性侵女大生　判7年半定讞

市場衣服「1件39元」！女結帳傻眼　秒被恐怖陣法包圍

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

一堆人等吃壽司！「店員大聲喊一句」6組客人秒結帳

即／父遭騙走3千萬房產「主嫌落網」　女兒發文謝檢警

快訊／台南工廠火警　全面燃燒

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

台南女童遭「狂賞10耳光」巴到站不穩！嬤曝動手原因

「最強外掛」安芝儇宣布搬到台灣！球迷嗨翻：歡迎成為高雄人

台南塑膠工廠3000平方公尺廠房陷火海

歐陽娜娜伯克利讀6年「只有文憑沒學位」親回應爭議

快訊／TENGA：送每位消費者最大賞

更多

最夯影音

更多

李棟旭聽土味情話超氣「我44歲了^^」　「MBTI是SEXY」他怒喊：不要吵！

爸見女兒抽泣掏出千元鈔票　給1張繼續哭→1疊安靜離開

金紙免折直接飛爐內　網：神明自動點鈔機

觀眾鬧場大喊：拍遺照 小春安撫粉絲全場嗨炸

苦等5年！《慶餘年第二季》5/16登Disney+　張若昀滿血復活..權謀燒腦再升級

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面