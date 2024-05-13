見證台南重要農業基礎教育歷程　原台南農校日式宿舍群啟動修復工程！

▲台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

位於台南永康區的「原台南農校日式宿舍群」歷史建築修復工程，於13日上午舉行動土典禮，市長黃偉哲親率相關局處首長，在文化部文化資產局與多位民意代表的見證下，動土敲錘，祈求修復工程平安順利，期許透過本次修復工程，達成文資保存與都市發展並存，加深城市文化內涵與眾人共享歷史傳承的精神。

台南州立台南農業學校（今國立台南大學附屬高級中學）於1939年創校（昭和14年）。此次啟動修復的原台南農校日式宿舍群合計4棟8戶，於創校之初便陸續興建，分別於1940年、1943年各完成2棟。台南農校日式宿舍建築群及其配置，反映日治時期台灣官舍建築的經典形制及風格，也見證日治台灣校園建築的變遷歷程。時任歷史建築管理人的南大附中，曾於2013年至2016年間，分年完成宿舍群之加強支撐及保護鋼棚架結構，並在2024年台南迎來台南400重要歷史里程碑的時刻，正式啟動修復工程。

台南市文資處介紹，原台南農校日式宿舍基地原屬「台南農業學校學事實習用地」，顯示初期土地取得之用途，應為台南農業學校之實習用地，而後因宿舍之需求，於該土地上興建宿舍，供教職員居住使用，即今原台南農校日式宿舍。宿舍群在建築形制上，雖與全台各地同級別日式宿舍建築風格相近，但其作為台南重要農業專業教育機構的宿舍，更承載地方居民、學子的生活記憶與台南農牧產業的發展歷程。

文資處表示，此次原台南農校日式宿舍群修復工程經費，感謝中央、地方各民意代表及關心台南市文化資產修復的市民共同推動。本案在林宜瑾立法委員的支持與協助下，市府於2023年向文化部文資局申請「原台南農校日式宿舍群」修復經費補助，順利爭取並獲得中央核定總計畫經費1億5,298萬元，補助8413萬9000元（補助比例55%）。

文資處說明，修復工程由陳建邦建築師事務所監造，慶洋營造有限公司承攬施工，工程決標金額為1億2,660萬元。工程範圍為4棟雙併日式宿舍之修復，修復工期為3年，預計於2027年間竣工。本次修復工程將強化歷史建築特色與文化價值，修復工程期間將由市政府同步向財政部國有財產署申請撥用，並規劃宿舍群未來之營運管理。由於本案北側亦有永康正強安居社會住宅新建工程同步進行，全區整體景觀將由國家住宅及都市更新中心進行規劃設計及工程施作，未來結合社會住宅的興建、歷史建築修復再利用的落實，以及周邊景觀的營造與改善，提供一處永康地區新的文化觀光體驗景點，為都市的保存與發展留下新的一頁。