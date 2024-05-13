台南前議長吳健保假釋出獄　坐輪椅出大門搭阿法7人座離去

記者白珈陽／台中報導

台南縣議會前議長吳健保，因職棒假球案被判刑10年定讞，經聲請假釋核准，今（13）日上午11時許離開台中監獄，他坐著輪椅、戴口罩，由多名友人來接他，媒體詢問是否認為司法不公、是否身體不適等問題，他皆回應「沒有、沒有」，隨後搭乘友人駕駛的Toyota Alphard 7人座離開。

▲台南縣議會前議長吳健保今天假釋出獄。（圖／民眾提供）

2009年爆發「雨刷集團」操控中華職棒打假球案件，檢方查出吳健保就是幕後金主，與綽號「雨刷」的蔡政宜勾結，從2006年起以重金、美色或暴力威脅等方式，操控當時部分職棒球員打放水球，吳健保與雨刷集團藉此操縱比賽勝負從中簽賭牟利。2014年8月間被高等法院依詐欺、恐嚇等罪，判刑3年2月、2年3月確定，原定9月執行，但吳健保卻潛逃出境。

吳健保在棄保潛逃往菲律賓長達4年多，直到2019年1月間才遭菲律賓警方逮捕，並由我國刑事局透過司法互助將他引渡回台受審，台南高分院再針對他涉犯的曾文溪砂石盜採案判刑3年。此外，檢方針對他潛逃菲國後陸續判決確定的司法案件，包括1件賭博、3件詐欺、2件詐欺未遂、1件妨害自由等共8項罪名，向台南高分院聲請定應執行刑，台南高分院裁定吳健保應執行10年。

吳健保服刑多年後，近期聲請假釋，經法務部矯正署核准，今天上午11時許出監，由友人推著輪椅將他送出中監大門，媒體詢問有沒有話說？身體有不舒服嗎？是否認為司法不公的問題，他一律回應「沒有、沒有」，之後他須向觀護人報到。