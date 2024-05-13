快訊／阿蘇火山觀光直升機「引擎停止」　緊急迫降2人嚴重骨折

▲日本熊本縣阿蘇火山觀光直升機。（示意圖／翻攝自National Parks of Japan ）



記者張方瑀／綜合報導

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機13日因引擎在飛行時停止，緊急迫降在黑川山區，據了解，機上有1名飛行員和2名乘客，其中30多歲女性乘客疑似下半身骨折，飛行員也疑似骨盆骨折，目前3人意識清晰，已送往醫院救治。

綜合外媒報導，日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機13日中午12時左右起飛後，疑似引擎出現故障，緊急迫降在黑川山區一間老人中心後方的空地上。據了解，當時機上有1名飛行員和2名乘客，其中30多歲女性乘客疑似下半身骨折，飛行員也疑似骨盆骨折，另一名30多歲男性乘客則是臉部受傷。

所幸3人意識清晰，目前已送往醫院救治，這起事件也未造成地面人員傷亡。

當地消防部門指出，直升機公司通報稱，當時飛機的引擎在半空中突然停止，飛行員只能緊急迫降，警方仍在調查詳細事發原因。