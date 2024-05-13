　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

滯留鋒面影響！日本今恐「強烈降雨」引土石流　首都圈5000戶停電

▲▼日本關東地方13日預估降下強烈降雨。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本關東地方13日預估降下強烈降雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到滯留鋒面影響，日本從北海道、關東地方，並一路延伸到沖繩縣西南諸島，預估今（13）日將會出現強烈降雨，其中關東甲信地方更預估累計降雨達180mm，恐將出現土石流或淹水等災情，部分海空交通因此受影響。另外，首都圈13日已有超過5000戶停電。

根據《日本放送協會》，受到滯留鋒面廣範圍影響，從北日本一路延伸至西南諸島，大氣處於非常不穩的狀態，也因此預估出現局部性降雨，不僅伴隨打雷，更會出現強烈降雨，截至13日上午8時（台灣時間上午7時）的一個小時內降雨量，神奈川縣箱根為22.5mm、和歌山縣白濱町16mm、茨城縣大子町與靜岡縣三島市為15.5mm。

日本氣象廳預測，關東地方與靜岡縣、東北地方南部13日將出現強烈降雨，其中有部分地區的雨勢甚至能達到「今年以來最大」，千葉縣的雨勢將持續至晚間；至於24個小時內的累積降雨量預測，關東甲信地方（長野縣、山梨縣）為180mm、伊豆群島180mm、東北地方120mm、東海地方130mm。

氣象廳特別指出，靜岡縣、神奈川縣、千葉縣濱海地區的強烈降雨可能引發土石流、低窪地區淹水、河川氾濫，尤其可能伴隨著打雷或龍捲風等現象。

受到預估降下強烈降雨等影響，神奈川縣橫須賀市久里濱往返千葉縣富津市金谷的「東京灣渡輪」從13日上午6時20分（久里濱港出發）、上午7時15分（金谷港出發）的班次因此停駛；至於從東京羽田機場往返八丈島機場的全日空6個航班也因此停飛。

東京電力Power Grid公司指出，截至13日上午10時，關東地方出現停電，其中神奈川縣約有4230戶停電、千葉縣約有1650戶停電。

ET快訊
國軍少校收賄257萬！蘋果手錶、iPhone 13 Pro
信義區撒玩具鈔！網紅培根道歉　警2罪送辦
台南前議長吳健保假釋出獄　坐輪椅搭阿法7人座離去
獨／1歲受虐女童走了！7萬喪葬費湊不齊　政大校友募款助安葬
老夫妻膝下無子…千萬遺產全歸娘家妹！夫家兄弟爭產討553萬
陽明萬海漲停帶旺！航運股寫亮點　00878、00918也刷天
越來越南！　福井縣也出現罕見極光
《大白鯊》女星猝逝！　演出遭鯊魚殘殺第1人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嗆金正恩！日本老母淚訴「換你女兒被綁架看會怎樣」　要求北韓放人

煞車失靈！電梯往上暴衝「猛撞25樓屋頂」　3人受傷嚇壞

美「千人狂歡派對」爆槍擊！至少3死15傷　槍手在逃

天空透出微微紅光！　日本福井縣也出現罕見極光

烏克蘭空襲俄國邊境城市　飛彈摧毀公寓大樓9人死亡

差37歲！63歲嬤嫁鮮肉尪　宣布「做人成功」嗨曬超音波照

「8字元密碼」暴力破解只要37秒！　專家建議：愈長愈安全

哈爾科夫4千人撤離！俄越境攻擊「占領5座村莊」　烏軍認局勢艱困

SHEIN被爆血汗供應鏈「每天工作12小時」　最新回應：正在解決

滯留鋒面影響！日本今恐「強烈降雨」引土石流　首都圈5000戶停電

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

原民男開車竟戴安全帽　開冷氣疑惑為啥還會熱

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

小S唸Lily卡片兩句就哭了！　女兒真情告白「永遠是妳的依靠」

三重女婿帶博美犬逃亡！　繳4萬多租房2天就被抓

韋禮安.羅時豐合唱台語版＜如果可以＞　雙胞胎合體！曝「走投無路」才認識XD

曹雅雯1個月暴瘦10公斤「臉頰凹陷」　罹厭食症「吃了就吐」：水也喝不下..

挑戰6國語言點得來速　店員突回流利日文她嚇到

嗆金正恩！日本老母淚訴「換你女兒被綁架看會怎樣」　要求北韓放人

煞車失靈！電梯往上暴衝「猛撞25樓屋頂」　3人受傷嚇壞

美「千人狂歡派對」爆槍擊！至少3死15傷　槍手在逃

天空透出微微紅光！　日本福井縣也出現罕見極光

烏克蘭空襲俄國邊境城市　飛彈摧毀公寓大樓9人死亡

差37歲！63歲嬤嫁鮮肉尪　宣布「做人成功」嗨曬超音波照

「8字元密碼」暴力破解只要37秒！　專家建議：愈長愈安全

哈爾科夫4千人撤離！俄越境攻擊「占領5座村莊」　烏軍認局勢艱困

SHEIN被爆血汗供應鏈「每天工作12小時」　最新回應：正在解決

滯留鋒面影響！日本今恐「強烈降雨」引土石流　首都圈5000戶停電

《歌手》首集華語歌手輸超慘！A-Lin主動請戰　爆美大咖歌手確定踢館

巧新上市掛牌上演蜜月行情　盤中大漲27%達89元

內湖三總資安少校收廠商257萬+蘋果手機　驗收放水！5人起訴

台積電漲17元收819　台股大漲149點來到20858點

才當宇多田冰！白冰冰被敲碗IU歌曲　霸氣答應：再一個「IU冰」誰怕誰　

球王喬帥被水瓶砸傷「噁心頭暈」　羅馬賽爆冷出局本季仍無冠

信義商圈撒玩具鈔釀推擠！網紅「培根」到案致歉　警2罪送辦

高嘉瑜：京華城容積增加徐巧芯得利　買房是否為整合都更？

地震測報員每天上班12小時！立委批「血汗」　氣象署：考慮3班制

約台智光到市府開會說明　北市資訊局曝結論：鋪設幹線符合母約規定

100%純天然甘栗仁 限時快閃 一包不到25元

國際熱門新聞

印尼2歲男童「每天抽40根菸」14年後現況曝

機長「排隊幫空姐買披薩」　飛機延誤1小時

中樂透2個月花光　老翁接政府通知後悔了

美退役飛官涉與中國駭客合作

天空透出微微紅光　日福井縣也出現罕見極光

搭機別帶硬殼行李箱！空姐揭密：更容易壞

北馬其頓總統就職不承認國名　激怒希臘

爸爸請同事幫顧小孩　兒卻被他丟進蝦池身亡

買街頭小吃傻見「包裝袋是肝炎患者病歷」

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

川普造勢惹議　讚電影「沉默的羔羊」食人魔角色偉大

俄羅斯邊境公寓遭導彈擊中　釀至少7死、17傷

美富豪賭場被下藥！一下午「損失6488萬」

男摟157cm紙板女神拍畢業照　感動萬人

更多熱門

相關新聞

蔣萬安5／15啟程訪日4天行程曝光

蔣萬安5／15啟程訪日4天行程曝光

台北市長蔣萬安將於5月15日啟程訪問日本4天，參加2024 SusHiTech市長論壇，將以安全城市建設為主題發表演說，並拜會論壇東道主小池百合子知事；除此之外，蔣萬安也預計與日華懇進行早餐會，當晚參觀東京巨蛋，希望透過此行借鑑，促進台北大巨蛋的持續進步。

女婿買凶殺人　十字焦屍案死因曝光

女婿買凶殺人　十字焦屍案死因曝光

美國「波音貨機」油壓系統故障　急迫降成田

美國「波音貨機」油壓系統故障　急迫降成田

山手線「電車內有蛇」急停駛　2小時才找到

山手線「電車內有蛇」急停駛　2小時才找到

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

韓國發呆大賽　冬奧選手敗給「1職業反應」

關鍵字：

日韓要聞日本強烈降雨停電關東

讀者迴響

熱門新聞

牛肉麵99元！三商巧福生日慶優惠5/14登場

胡瓜101買錶「被要求配貨500萬」

社區電梯基金按坪數分！她住1F拒付挨告結果曝

北部開始下雨了！彭啟明：明天雨更大

男付不出醫藥費出院　家中猝逝沒錢下葬

女高中生摑掌剪髮案！霸凌者道歉完提告

恐怖女婿正面照曝光！亡妻曾誇他這件事

半夜「超大筆錢入帳」　女友忽冒出來！男冷掉分手

三重女婿殺祖孫3人還找人清魚缸　高大成：證明不知道人死了

三重3死豪宅成凶宅　房東損失曝光

王永慶曾當面教記帳　張雅涵24歲創業「今營收破億」

祖孫三代滅門　生前出遊天倫畫面曝

三重滅門案妻子是二寶媽　「糯米」是岳母的狗

印尼2歲男童「每天抽40根菸」14年後現況曝

Google正在錄下你的聲音！　關閉步驟一次看

更多

最夯影音

更多

近20年最強磁暴來襲！　全球各地出現超美極光

百萬人敲碗鄧紫棋「救《歌手2024》」　她笑回：真的挺好看，但我在開演唱會XD

原民男開車竟戴安全帽　開冷氣疑惑為啥還會熱

彰化孝子郵差遭樹壓亡　母見靈車淚崩：別擔心我

楊謹華問周揚青：沒想結婚嗎？　她單身3年..認了「曾想嫁」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面