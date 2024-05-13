滯留鋒面影響！日本今恐「強烈降雨」引土石流　首都圈5000戶停電

▲日本關東地方13日預估降下強烈降雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到滯留鋒面影響，日本從北海道、關東地方，並一路延伸到沖繩縣西南諸島，預估今（13）日將會出現強烈降雨，其中關東甲信地方更預估累計降雨達180mm，恐將出現土石流或淹水等災情，部分海空交通因此受影響。另外，首都圈13日已有超過5000戶停電。

根據《日本放送協會》，受到滯留鋒面廣範圍影響，從北日本一路延伸至西南諸島，大氣處於非常不穩的狀態，也因此預估出現局部性降雨，不僅伴隨打雷，更會出現強烈降雨，截至13日上午8時（台灣時間上午7時）的一個小時內降雨量，神奈川縣箱根為22.5mm、和歌山縣白濱町16mm、茨城縣大子町與靜岡縣三島市為15.5mm。

日本氣象廳預測，關東地方與靜岡縣、東北地方南部13日將出現強烈降雨，其中有部分地區的雨勢甚至能達到「今年以來最大」，千葉縣的雨勢將持續至晚間；至於24個小時內的累積降雨量預測，關東甲信地方（長野縣、山梨縣）為180mm、伊豆群島180mm、東北地方120mm、東海地方130mm。

氣象廳特別指出，靜岡縣、神奈川縣、千葉縣濱海地區的強烈降雨可能引發土石流、低窪地區淹水、河川氾濫，尤其可能伴隨著打雷或龍捲風等現象。

受到預估降下強烈降雨等影響，神奈川縣橫須賀市久里濱往返千葉縣富津市金谷的「東京灣渡輪」從13日上午6時20分（久里濱港出發）、上午7時15分（金谷港出發）的班次因此停駛；至於從東京羽田機場往返八丈島機場的全日空6個航班也因此停飛。

東京電力Power Grid公司指出，截至13日上午10時，關東地方出現停電，其中神奈川縣約有4230戶停電、千葉縣約有1650戶停電。