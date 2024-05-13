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蔣萬安5／15啟程訪日4天行程曝光　參觀東京巨蛋、拜會自民黨青年局

▲▼台北市長蔣萬安歡迎日本東京都知事小池百合子訪台。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安、日本東京都知事小池百合子。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安將於5月15日啟程訪問日本4天，參加2024 SusHiTech市長論壇，將以安全城市建設為主題發表演說，並拜會論壇東道主小池百合子知事；除此之外，蔣萬安也預計與日華懇進行早餐會，當晚參觀東京巨蛋，希望透過此行借鑑，促進台北大巨蛋的持續進步。

台北市政府13日表示，蔣萬安接受東京都知事小池百合子的邀請，將參加2024 SusHiTech市長論壇，也開啟了這趟東京之旅，本趟除了參與會議，蔣萬安將在16日向超過40位各國市長分享台北的安全城市實踐，同時也透過回訪日本舊識，強化台北的國際連結，因此有著參與峰會、深化友誼及行銷台北的3項任務。

台北市政府也公布4天行程，5月15日下午，市府一行將拜會日本自民黨青年局，蔣萬安在立委任內與就任市長後，與該局數位局長結下深厚友誼，除了回訪，也將探討市府成立青年局後，與自民黨青年局的交流機制；當晚Sushi Tech Tokyo 2024聯合晚宴中，蔣萬安也將與來自世界各城市的市長會面，其中也包括洛杉磯、首爾、馬尼拉等姐妹市代表。

5月16日上午，蔣萬安將參加論壇，發表以安全城市建設為主題的演說，向世界分享台北在地震應變、因應極端氣候的韌性城市建設；下午將接著拜會小池百合子，從去年由副市長李四川赴東京代表蔣萬安邀請小池知事來訪，再到今年年初小池知事來台北邀請蔣參與SusHiTech，兩座城市之間的情誼與交流也更加緊密，本次東京會面預計將就安全、運動與未來之都的三大願景，探討未來深入合作的方向。

5月16日下午，市府一行將參訪東京中華學校，校友就包括去年為亞錦賽開球的棒球傳奇王貞治；東京都議會今年4月3日來訪北市時就曾邀請東京再會，市府也將在5月16日傍晚禮尚往來進行回訪。

5月17日一早，市府將與日華議員懇談會早餐會，除了與蔣萬安以往在台灣交流過的議員再聚，也向該會長期對台灣的支持表達感謝，更期待透過日華懇搭橋，促成台北與更多日本城市的交流可能；當晚將由東京巨蛋社長引導參觀該場館，市府也希望透過此行借鑑，促進台北大巨蛋的持續進步。

最後，5月18日市府一行將參加東京晴空塔下的台灣祭活動，該活動首度與台北寧夏夜市合作，市府希望能幫助宣傳，吸引更多國際觀光客來到台北享用夜市美食，同時也為此行劃下圓滿句號。

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