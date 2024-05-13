天空透出微微紅光！　日本福井縣也出現罕見極光

▲福井市自然史博物館分館研究員目擊紅色極光 。（圖／翻攝自X／福井市自然史博物館）



記者張方瑀／綜合報導

受到太陽表面發生大規模爆炸現象的「太陽閃焰」影響，全球多地近幾天都能目擊罕見的低緯度極光。日本繼11日北海道、岩手縣、青森縣看見紫色極光後，12日凌晨北陸地區的福井縣也出現了淡紅色極光，相當壯觀美麗。

根據《福井新聞》報導，位於日本北陸地區的福井縣在11日晚間至12日凌晨，於高海拔的位置觀測到紅色的極光。攝影師吉田直哉表示，他11日晚間10時至12日凌晨0時左右，在板井市三國町安島海岸邊，目擊天空上的淡淡粉紅光，但由於肉眼難以確認，所以就放慢相機快門，朝著日本海正北方拍攝。

結果照片就拍出了紅色的天空，吉田說，「就像是超現實的景象，雖然是深夜，卻呈現出朝霞和黃昏一樣的顏色，感覺非常不可思議。」

此外，福井市自然史博物館分館研究員須藤未來當時也在安島上的雄島進行拍攝，他說緯度較高的地方看到的大多是綠色的極光，因此像日本福井縣這樣低緯度的地方，只能看到紅色的極光。