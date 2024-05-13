嗆金正恩！日本老母淚訴「換你女兒被綁架看會怎樣」　要求北韓放人

▲橫田早紀江向北韓呼籲，要求金正恩早日釋放她的女兒橫田惠。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）曾經在近半世紀以前從日本或歐洲綁架多名日本人，是兩國間延宕未解的問題，日相岸田文雄更因此向北韓多次喊話，願與北韓最高領導人金正恩會晤。如今，由家屬等800人所組成的救援會呼籲北韓放人，受害者的母親橫田早紀更放話，盼金正恩能夠「將心比心」。

根據日媒《每日新聞》，遭北韓綁架日本人受害者家屬組成「國民大集會」，本月11日在東京都千代田區召開會議，由受害者家屬和相關應援公民團體等800人參加，其中還包括被綁架者橫田惠的母親橫田早紀江、橫田惠的胞弟橫田拓也。

自從1977年女兒橫田惠（當年13歲）在放學時失蹤，橫田早紀江便日夜期盼著女兒能夠平安歸來，如今等到88歲、滿頭白髮的她在會議現場向金正恩血淚喊話，要求在北韓官媒「曬女兒」的金正恩能夠將心比心，體會受害者家屬的感受。

橫田早紀江在講台前表示，「金正恩先生，假設有一天傍晚，您視如掌上明珠的女兒突然消失得無影無蹤、且消失得毫無任何徵兆，至今都無法得知是生是死，您會抱持著何種心情呢？盼您能徹底回心轉意，讓健康存活至今的大家（受害者）能夠早日回到家人的懷抱。」

擔任受害者家屬代表會代表的橫田拓也（55歲）則期盼，日本政府能夠以強烈的態度，針對此事和平壤當局進行交涉，「我們只希望，能夠讓被綁架的家人和兄弟姊妹們早日返家。這取決於金正恩總書記您英明的判斷。」

包括岸田文雄、內閣官房長官林芳正都出席此次會議。岸田文雄表示，修復日本與北韓之間高層交流的關係極為重要，之後以此為基礎，和金正恩展開會談。

據悉，北韓從1977至1988年陸續在日本和歐洲等至少11國綁架日本人，命令他們在北韓教授日語和日本文化，其中1977年就讀國中一年級的橫田惠在放學返家時在新潟縣失蹤，事後證實被北韓特務綁架，並在北韓和當地男子結婚生下女兒。有消息指出，橫田惠已經死於2004年。