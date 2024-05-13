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女婿買凶殺人！日本十字焦屍案「真正死因出爐」　警已逮6嫌

▲▼寶島夫妻倆的女婿關根誠端，被視為策劃殺人焚屍的真正幕後主謀，右為死者寶島龍太郎。（圖／翻攝自YouTube）

▲死者夫婦的準女婿關根誠端，被視為買凶殺人的主謀。（圖／翻攝自YouTube）

記者吳美依／綜合報導

日本栃木縣那須町「十字焦屍案」出現最新進展，法醫解剖結果顯示，2名受害者死因皆為窒息。截至11日，警視廳已經逮捕6名嫌犯，其中死者夫婦的32歲「準女婿」關根誠端，正是買凶殺人主嫌。

▲▼日本栃木縣那須町發生雙人焦屍命案，25歲男子平山綾拳涉嫌借轎車給兇嫌，目前被送往東京地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲25歲「中間人」平山綾拳落網。（圖／達志影像／美聯社）

《讀賣新聞》與《每日新聞》等日媒報導，最新落網者是25歲的「中間人」平山綾拳，已經是第二度因為涉嫌此案而落網。他在案發前購買汽油與延長線等物品，把汽車出借給2名殺手，車上尋獲疑似是凶器的延長線，以及沾有女性死者血液的錘子。

平山綾拳供稱，4月上旬接獲另一名嫌犯佐佐木光指示，要求殺害死者夫婦並且處理遺體。他當時心想，「如果把屍體燒了，什麼都不會留下」，收錢後協助2名殺手犯案，但棄置遺體幾小時後，案情就曝光了。

▲▼經確認，男女焦屍為一對夫婦，分別是寶島幸子、寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

▲死者夫婦寶島幸子與寶島龍太郎。（圖／翻攝自網路）

死者是55歲的寶島龍太郎及56歲的寶島幸子，夫妻倆為歸化日本籍的中國餐飲大亨，4月16日被民眾發現陳屍河畔，頭部都被套上塑膠袋，手腳遭膠帶綑綁，遺體已經焚燒焦黑。解剖結果顯示，兩人死因皆為窒息，平山購買的延長線可能就是凶器，女性死者頭部骨折，推測是遭錘子毆打造成。

寶島夫婦在東京都上野經營燒烤店與義大利料理餐廳等14間餐廳，與長女同居的準女婿關根誠端擔任經理，負責管理其中幾間店鋪。但據友人透露，關根與準岳父母經營理念分歧，長期不滿兩老強勢搶客的作風，先前多次爆發爭執。

除了11日第二度落網的「中間人」平山綾拳、主謀「準女婿」關根誠端，另外4名落網嫌犯包括28歲「唆使者」佐佐木光、「殺手」20歲前童星若山耀人與20歲韓籍男性姜光紀、寶島夫婦的36歲友人前田亮。

 
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