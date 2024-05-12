藍提修《罷免法》遭綠轟　凌濤嗆：賴清德放任「皇親國戚」挑釁？

▲凌濤。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

對於國民黨提案修改《公職人員選舉罷免法》，拉高罷免門檻，遭民進黨立委林楚茵批「明目張膽球員兼裁判」、惡意玩弄法律。對此，桃園市議員凌濤今（12）日表示，《公職人員選舉罷免法》第131條規定，「已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定」，賴清德若持續放任「皇親國戚」及綠委言詞挑釁，恐離「朝野對話」的政治高度越來越遠。

凌濤表示，賴清德勝選當天說，「台灣必須走向『溝通、協商、參與、合作』的政治」；準總統府秘書長潘孟安也說過，朝野對話「民進黨的門是開的」。可是林楚茵等綠委似乎不甩賴準總統的政治高度，竟稱《公職人員選舉罷免法》修正是為了替謝國樑解套、仍在政治追殺？言論充滿挑釁，更凸顯法律素養不足。

凌濤指出，《公職人員選舉罷免法》第131條明確規定，「本法修正施行前已發布選舉公告之選舉，或已向主管選舉委員會提出之罷免案，仍適用修正前之規定。」已經在進行中的事情，如何修法解套？還是民進黨立委為了挑釁在野黨，就能罔顧基本法律事實？根本是秀下限。

凌濤表示，基隆罷免連署領銜人遭網友質疑竟是基隆議長童子瑋「乾姐」的女兒，結果民進黨卻荒謬說「童子瑋稱為乾媽、乾姐的，沒有幾百個也有幾十個」，童子瑋議長甚至在地方以賴清德「皇親國戚」自居走跳、穿梭，賴清德難道不出手管一管？以後總統辦公室，童子瑋說的算、還是潘孟安？

凌濤呼籲，對話需要善意，賴清德若有「朝野對話」的政治高度，就不該再放任「皇親國戚」及綠委挑釁，如此恐離「朝野對話」的政治高度越來越遠，也絕非民眾期盼的政治新局。

