傳林飛帆將入國安會任職　綠委點三面向很適合：外交、協調、新時代

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

準總統賴清德就職倒數9天，內閣團隊也逐漸到位，鋒燦新聞網昨報導指出，民進黨前副秘書長林飛帆也找到工作，將進入國安會擔任副秘書長或諮詢委員。對此，綠委許智傑今（11日）觀察，林飛帆有3大面向，包含國際交流經驗、調和鼎鼐能力更是有不同世代觀點的新生代人才，非常適合。

林飛帆過去是太陽花學運領袖，2019年準閣揆卓榮泰擔任黨主席時，加入民進黨擔任黨副秘書長，薪資9萬被酸稱是「林九萬」；2024年他本來擬參選立委，但卻被控對於黨工遭性騷案件吃案，最終自行退選。

對於林飛帆可能進入國安會，國民黨立委王鴻薇酸，進入國安會之後薪水當然又會三級跳，由原來的「林九萬」，可能未來會變成「林20萬」，大概是太陽花學運裡面混得最好的一個。

民進黨立委許智傑則表示，他觀察林飛帆有3大面向相當適合，第一、外交：國安議題需要跨國合作，林飛帆倫敦政經學院畢業，擔任副秘期間國際交流經驗豐富；第二、協調：林飛帆過往是太陽花領袖，擔任副秘書長期間許多部門溝通順暢，是調和鼎鼐的角色。

許智傑也補充，第三點就是新時代：面對瞬息萬變、資訊快速流通的認知戰，更需要納入新生代，加入不同世代的觀點，同時也能培育國家的人才。