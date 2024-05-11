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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂罷免恐成政治報復工具　藍委提案修《罷免法》提高門檻

▲▼國民黨立院黨團立委陳玉珍、羅智強、洪孟楷、許宇甄共同召開「面對國會改革民進黨還想打假球？」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

基隆市長謝國樑、新北市長侯友宜罷免案連署之際，藍營對《公職人員選舉罷免法》有疑慮擬修法反制。國民黨立委許宇甄提出該法修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，不能讓少數民意否決多數民意。

許宇甄表示，自去年以來，黨部接獲許多基層里長陳情，他們說罷免門檻過低，導致罷免案件頻繁發生，尤其是許多地方在里長剛就職就出現有人在倡議提案罷免，希望能修法改正這種亂象。桃園從3月底第一起罷免里長案通過後，到目前為止又幾乎有兩起罷免里長案發生（長美里公告成案，0608投票，另一起文青里正在進行第二階段連署）。雖然說選舉及罷免是大家的權利，但接二連三的罷免案引發了對於民主制度的深刻思考。

許宇甄指出，罷免是重要的民主工具之一，它可以讓民眾有機會罷免不適任的公職人員，但必須警惕罷免成為政治鬥爭的籌碼，更不能容忍罷免成為一種報復的工具。民主制度需要一個健全的機制來保護，而不是任由其被濫用。民主的精髓在於尊重多數人的意志，但當罷免的門檻設定過低時，就可能導致少數人利用罷免來實現私利，進而削弱了民主的根基。

許宇甄認為，低門檻的罷免制度可能會帶來一系列不良後果。它可能導致政治的不穩定，使政府無法有效地執行施政計畫，影響民眾的福祉。其次，它可能使政治成為一種遊戲，而不是一個嚴肅的公共事務，進而損害民主制度的信譽。最後，它可能使得有能力的人不願意參與政治，進而影響政府運作。

許宇甄提出「公職人員選舉罷免法修正草案」，她指出，是在現有的機制下，修正第75條，增加一年內不得為罷免之提議與連署，讓當選的人至少有一年的時間可以好好做事；同時也修正第90條，要求罷免的票數要高於當初當選的票數，不能讓少數民意否決多數民意。透過這樣的修法，讓罷免成為一個嚴肅的程序，而非輕率的行為，呼籲大家，要理性對待罷免運動，不要被個別利益所左右。
 

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