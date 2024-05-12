「今天是屬於媽媽的日子」　賴清德盼當家長神隊友

▲賴清德盼當家長們的神隊友。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

母親節來臨，總統當選人、副總統賴清德今（12日）表示，今天是屬於所有媽媽的日子，也是表達愛與感激的最好時機，生兒育女不單是家庭任一角色的責任，也是所有成員的課題，因此政府推出各項友善育兒政策，讓每一位準家長、新手家長們，都能夠減輕育兒的負擔，未來，政府會繼續當每位家長的神隊友。

賴清德說，感謝每一位媽媽，用愛灌溉孩子成長，今天是屬於所有媽媽的日子，也是表達愛與感激的最好時機。他表示，生兒育女不單是家庭任一角色的責任，也是所有成員的課題。因此政府推出各項友善育兒政策，讓每一位準家長、新手家長們，都能夠減輕育兒的負擔。​

賴清德細數，政府將0至2歲嬰幼兒送托公共托育機構，每月補助提升至新台幣7000元，準公共托育服務者，每月則提升至1萬3000元，未就讀公共化及準公共托嬰中心或幼兒園者，第一胎每月發給5000元，第二胎以上再加發。

賴清德提及，政府協助各公幼兒園，延長平日下午4點後及寒、暑假期間照顧服務，目前平日每月約繳1540元，寒、暑假每月至多繳2000元，經濟弱勢則免繳費，讓家長享有平價優質教保服務，滿足雙薪家族的照顧需求。

賴清德補充，預計今年7月起，政府將規劃於公立或非營利幼兒園，採定點試辦臨時照顧服務，每周排定固定服務時段接受家長預約，並採定額收費機制，全面減輕家庭的育兒負擔。

賴清德承諾，未來，政府會繼續當每位家長的神隊友，打造更友善的育兒環境，減輕家庭的照顧負擔，讓家長們能在不負親職的情況下，持續在職場上追求自己的夢想；今天同時也是國際護理師節，我要感謝所有護理師，全心全意守護全民健康，政府會持續努力，照顧基層人員、提升待遇，做每位醫事護理人員的最強後盾。