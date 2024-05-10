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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳蔡英文下週特赦陳水扁　綠委指「是時候了」：讓社會邁向和解

▲▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

▲前總統陳水扁。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

今（10日）有媒體報導，總統蔡英文下週將對前總統陳水扁發布特赦令，採「免刑不免罪」，並將沒收8億餘元的犯罪所得。對此，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，黨團毫無所悉，尊重總統職權行使；綠委郭國文則強調，陳水扁應該已經到該處理的時候，十幾年過去，讓扁案到一個終點，讓社會邁向和解。

根據《上報》報導，傳出總統府已拍板特赦陳水扁的方向，將朝「過去定讞的案子免除其刑，包含已判扁有罪20年徒刑確定的龍潭購地等4大案」。但目前陳水扁仍有4案尚未審結，包括侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改國泰併世華案及教唆偽證案，也因為陳水扁身體因素停審，這4案恐難以納入特赦範圍。

民進黨立委郭國文則表示，關於陳前總統特赦案，從扁案發生至今有10多年之久，類似於韓國卸任總統被關、被特赦常常有，陳水扁應該已經到了該處理的時候，已經十幾年了，讓陳水扁案子到一個終點，讓社會邁向和解。

民進黨團幹事長吳思瑤則回應，目前為止黨團還沒有接受到任何特赦陳水扁的訊息，媒體報導也許是臆測或欠缺確認，對不明確訊息很難評論。

吳思瑤強調，對民進黨立院黨團來說最重要的事，下週每天都有硬仗要打，把國會監督要務跟角色扮演好，是否有特赦並非黨團權限，尊重總統蔡英文職權行使。

對該案，總統府未多說明，維持一貫立場，發言人林聿禪今天也再次強調，總統府現階段的立場仍是，希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。

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