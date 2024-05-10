若蔡英文下周特赦陳水扁　黃暐瀚分析「白搭」：還有案子沒審完

▲前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文傳出將特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁，10日更有媒體再度報導，引發關注。不過，資深媒體人黃暐瀚日前曾分析，陳水扁身上有10個案子，其中4個已被判刑，入監後保外就醫至今，另2個為國務機要費案因除罪化免訴，而侵占機密外交款則無罪，所以還剩下4案未審，因此就算被特赦，也只是白搭。

《鏡週刊》7日報導蔡英文要特赦陳水扁，黃暐瀚在《暐瀚觀點》說，特赦陳水扁有兩難，除了執行困難，取得共識更難。第一次講這個話題的是陳昭姿，她現在是民眾黨立委，早在2012年她就說時任總統馬英九可特赦陳水扁，而到了2016年時任高雄市長陳菊跟時任台北市長柯文哲也公開呼籲馬英九特赦，這個時間點是因為馬英九快卸任了，選舉也選完，但後來馬英九沒這麼做，如今一樣的狀況，換成發生在蔡英文身上。

對於特赦陳水扁一事，總統府7日回應稱仍是希望確保陳前總統獲得妥善健康照顧，並依照相關法律規範辦理。黃暐瀚表示，「但我覺得應該不會特赦」。

黃暐瀚分析，因為若真特赦，能夠幫助陳水扁從此沒刑期問題，那蔡英文可以考慮，但要讓陳水扁無罪是辦不到的，只能做半套。

黃暐瀚指出，陳水扁被起訴10案，龍潭購地、陳敏薰買官收賄、海角7億、二次金改收元大2億案被判有罪，刑期合併執行20年定讞，就算蔡英文特赦，也只能讓這4案免其刑期執行。至於國務機要費後來發現是歷史共業，所以修法除罪化免訴，而侵占機密外交款有審無罪，剩下4案包括二次金改收國泰3億、教唆偽證、卸任後侵占機密公文、陳敏薰買官洗錢。

黃暐瀚說，這4案因為陳水扁與其妻吳淑珍身體狀況，不適合出庭，沒有審就沒有判，總統想特赦也沒有辦法特赦，所以就算蔡英文想這麼做，她只能處理審完的4案，就算蔡英文下周真特赦，陳水扁出來後還是要出庭審完，那不是白搭？所以這麼多年沒執行就是因這個關卡。

如今，根據《上報》報導，蔡英文與其幕僚針對特赦陳水扁一案早已討論半年多，總統府下周將發布特赦令，但對此，總統府尚未有最新回應。