賴清德國情報告下週協商　綠拋「院長先總統後」：各黨指派代表詢答

▲準總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，今（10日）朝野皆無異議逕付二讀，下週一由立法院長韓國瑜召集協商，對於國情報告方式，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，基於憲政原則，應由行政團隊先施政報告，再安排總統國情報告。至於詢答方式，吳說明，不可能是即問即答，民進黨希望用指派代表方式進行，再由總統進行綜合回答，若113位立委都要問5至10分鐘、時間拉長到一個月都有可能。

吳思瑤表示，就程序面跟實質面回應，藍白分別有兩個提案交付朝野協商，至多一個月可以好好談，在這段期間各黨取得共識就能提前，議事程序上各黨有不同提案就是交付協商，因《立法院職權行使法》，本來就要對總統赴立院國情報告，黨團協議時間、報告方式等等。

吳思瑤指出，實質方面，各黨團私下磋商時，國民黨團跟民眾黨團口頭上表達比較大的彈性空間，都說會尊重總統職權、不會為難，朝野共識在同樣善意下希望促成總統國情報告，民進黨的立場非常清楚，一定要在合乎憲法且合理可行基礎上，共同創造史上第一個總統赴立院國情報告的國情慣例，底線就是合乎憲法，國民黨跟民眾黨說願意不設前提好好磋商，各黨團釋出善意下可能的幾個方向：第一、共同邀請賴清德到立院國情報告；第二、總統必須進行報告；第三、可以進行詢問程序；第四最關鍵是如何答詢。

至於詢問方式，吳思瑤點出，是代表制、還是賴士葆說的113位立委都問？這就要進入朝野協商，民進黨希望用指派代表方式進行，若113位立委都要問5至10分鐘、時間拉長到一個月都有可能，而立法院五月底就休會，若延會還要處理行政院長總質詢，搞不好一路延到下個會期開議，實務上不可能滿足每位立委都問。

而總統回答的方式？吳思瑤強調，就是合乎憲政，這不只是民進黨底線、而是全台人民底線，更何況大家是制定法律的立法院，就不可能是在野黨過去拋出的即問即答，下週就具體針對總統報告日期協商，預計由各政黨推派幾位發問，由總統進行綜合回答，既然各政黨都談好不設前提、充滿善意，尊重總統也要合乎憲法，在野黨也應該不再提起即問即答。

至於總統跟院長誰先報告？吳思瑤表示，沒有具體對誰先誰後討論，匯聚朝野共同意見後，也要徵詢賴清德公務時間，會盡可能請求在野黨理解，依照現行憲法規定，對立法院負責的是行政院，分工上，總統負責兩岸外交、院長則是內政部分，基於憲政原則，應該由卓榮泰先進行施政總報告跟詢答，總統之後再應邀到國會國情報告，若總統先進行國情報告，不管是統問統答還是其他方式，就僭越了憲法規定國會監督對象，民選總統並不直接對於立院詢答憲政慣例。

吳思瑤指出，民進黨期待合乎憲法的理解跟運作，讓行政團隊先進行施政報告，合憲的程序就是如此，依照剛剛所說原則，時間上就不可能是5月21日或24日，若下週協商大家能具體訂出時間，民進黨期待也呼籲由行政團隊先施政報告，再安排總統國情報告，才沒有逾越憲法授權跟權力分立原則。