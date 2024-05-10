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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德挑戰更甚陳水扁時期？　林濁水指「3因素」：憲改才能解決問題

▲林濁水出席「啟動修憲走向內閣制」座談會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨前立委林濁水。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

準總統賴清德上任在即，然而，朝小野大局勢所帶來的執政挑戰，在新國會上路以來，就已顯見。對此，民進黨前立委林濁水今（10日）表示，基於3個因素，賴清德恐怕比陳水扁還艱難，包括：第一、立委將握有「調查權」，第二、立院以前有「本土藍」王金平緩和對立，第三、則是現階段的民眾黨全面站在杯葛立場。因此，林濁水認為，長遠之計恐怕還是憲改才能解決問題。

林濁水提到，賴清德說「若有民意當後盾，民進黨在國會沒過半就不是問題」，然而，林濁水進一步說明，公認30年來，最幹練的前閣揆蘇貞昌卻坦言「他認為國會朝小野大仍是很困難的問題」。

林濁水指出，蘇貞昌應該是根據自己在扁政府時期當院長的經驗說話。「現在賴卓體制的處境，恐怕比當年陳水扁總統搭配蘇貞昌院長的政府還艱難」

之所以這麼認為，林濁水解釋，當時總統失去了殺手鐧「否決權」，但是國會也沒有虎牙「調查權」，蘇貞昌都感到困難。「現在總統仍舊沒有否決權，但是國會就將通過調查權的立法。」

此外，林濁水指出，當年本土藍和馬英九之間的矛盾尖銳，所以王金平可以和柯建銘形成王柯體制，緩和對立，但是現在國民黨面對民進黨鐵板一塊。

林濁水還說，白黨是民粹黨，全面站在杯葛立場，縱使王金平回任，王柯體制也根本沒有存在空間。

因此，林濁水表示，固然賴清德一定會運用他的聰明才智全力以赴面對難題，並期待好好作為，但是，長遠之計恐怕還是憲改才能解決問題。

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