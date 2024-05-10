林俊憲稱白519集會有隱情　黃國昌酸：堂堂賴清德大弟子搞得像側翼

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林俊憲昨日表示，民眾黨5月19日預計辦在民進黨黨中央前的集會，「感覺就像是故意不想讓這場活動成功」，除了質疑怎麼會選在民進黨部前狹小的北平東路之外，他還質疑，此集會的訴求不清楚。對此，民眾黨立委黃國昌今（10日）反嗆，林俊憲在對519集會指點江山前，最好先弄清楚實際情形，「否則堂堂賴清德大弟子搞得跟匿名側翼水準一樣，蠻丟臉的」。

黃國昌質疑，林俊憲急著護主，到底在急什麼？「看到林俊憲委員對519民進黨部前的集會提出許多指教，林委員為了擁護賴清德準總統，維持皇城內的和諧，真的是辛苦了。」

黃國昌表示，林俊憲在指點江山前，最好先弄清楚實際情形，否則堂堂賴清德大弟子搞得跟匿名側翼水準一樣，蠻丟臉的。

▲2024大選前，賴清德與林俊憲聯合競選總部成立現場畫面。（圖／記者林東良翻攝）

黃國昌解釋，519沒辦在凱道而辦在北平東路前，這個簡單的問題，他昨天已經回答過，就是因為沒有辦法借凱道，「如果林委員如此希望我們能在凱道舉辦，還煩請林委員跟賴清德協調」。

此外，黃國昌指出，林俊憲難道是忘了陳時中在選台北市長的時候，造勢大會一樣辦在北平東路嗎？並質問，難道當時民進黨是怕沒人，所以想「把華山的逛街人潮都算進去」嗎？林委員到底是在嗆民進黨，還是在嗆陳時中？

黃國昌說明，519提出的四大訴求，全部都是民進黨提過但跳票的承諾，民進黨不跟人民道歉已經臉皮很厚，竟還敢反指白營在「包牌」？

黃國昌進一步說明，如果這麼具體都是在包牌，那2012年5月19日民進黨舉辦的「日子歹過，總統踹共」，不更是包牌包到無以復加？

黃國昌表示，林俊憲還不忘了離間他跟柯文哲的關係，他已經說過，這是不會有效的，真的可以停止了。

最後，黃國昌直言，要說林俊憲真正該擔心的是，賴清德總統無論是用人，還是上任後，是不是還有一位前總統在幕後垂簾聽政吧！