狠殺朋友倒水泥封屍！工人一敲開「人塚」還帶血　警方曝行兇動機

▲警方在水泥塊中挖出屍體。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交軟體5月10日瘋傳「警方和消防疑似在水泥塊中挖出屍體」的消息。據陸媒體披露，該案子發生在安徽阜陽，是水泥塊被打撈出來後送到殯儀館，發現水泥塊裡有屍體，目前嫌疑人已經被逮捕。警方證實稱，犯罪嫌疑人已被抓，與被害人是朋友關係。

據《極目新聞》報導，影片顯示，在一處被警戒線圍起來的區域內，2名消防人員和一名拿著電鑽的工作人員，正清理地面上一個水泥塊。

有網友稱，水泥塊中疑似挖出了屍體，並稱此事發生在成都。也有網友表示，此事發生在安徽。

據《紅星新聞》報導，此事件發生在安徽阜陽，知情人透露，案發時間為前天，即5月8日，是水泥塊被打撈出來後送到殯儀館，發現水泥塊裡有屍體。目前案件已經破獲，嫌疑人已經被抓獲。

阜陽市公安局潁東分局5月10日發布警情通報，2024年5月7日，潁泉區一居民報警，表示家人費某某失蹤。公安機關立即展開工作，於5月8日將涉嫌殺害費某某的犯罪嫌疑人董某某抓獲歸案。

經查，犯罪嫌疑人董某某（男，47歲）與被害人費某某是朋友關係，兩人在經營水果生意時產生矛盾，遂將費某某殺害，並將屍體裝入混有水泥的箱中拋入附近河內。董某某對犯罪事實供認不諱，目前案件正在辦理中。