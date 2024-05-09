推「叔叔屍體」進銀行貸款...要他拿筆簽名！女淚崩：不知道死了

▲艾莉卡推著叔叔去銀行借貸，但叔叔早已成冰冷屍體。（圖／翻攝X）



文／CTWANT

2024年4月，一名巴西女子推著她已過世的叔叔走進一間銀行試圖讓他貸款，後因褻瀆屍體和企圖盜竊而受到居留調查。最近她終於獲得保釋，在接受當地媒體採訪時，淚流滿面地表示，不知道叔叔已經死了。

2024年4月16日，43歲的艾莉卡‧努涅斯（Erika de Souza Vieira Nunes）推著她68歲的叔叔保羅‧布拉加（Paulo Roberto Braga）的屍體，進入里約熱內盧一間銀行，並試圖申請貸款。當時她托著叔叔的頭，敦促他拿筆「簽名」，驚悚的畫面引起銀行行員介入報警，努涅斯也隨即被趕來的警方因褻瀆屍體和企圖盜竊而受到居留調查，甚至可能面臨過失殺人的指控。

據外媒《每日星報》報導，在艾莉卡遭到拘留的期前，她的兒子努力為母親發聲，堅稱她是無辜的。

「我母親撫養了6個孩子，她從不需要偷竊，也不需要靠欺騙任何人來撫養她的6個孩子，」盧卡斯‧努涅斯‧多斯桑托斯（Lucas Nunes dos Santos）告訴媒體：「我的母親這一生引導了她的6個孩子，她把我們教得很好，教導我們學習正確的道路。我們的生活進展順利，母親一直是我們最大的鼓舞。」

但據巴西當地媒體調查，艾莉卡有精神病史，2022年一名醫生曾要求艾莉卡住院接受精神科治療，並表示她因罹患憂鬱症，有自殺念頭和幻聽，因此需要服用鎮靜劑。

艾莉卡在近日終於獲得保釋，她主動接受巴西電視節目《Fantastico》採訪，並在節目淚流滿面地表示，「我不知道我叔叔已經死了。人們所說的很荒謬，我不是他們談論的那個人，我也不是那個怪物。」

艾莉卡告訴媒體，藥物使她對4月16日的記憶變得模糊，「我不知道是不是我當天服用的藥物影響。在接受治療時，我服用了一種名為『唑吡坦』的安眠藥，但服用量超出了應有的劑量。」

唑吡坦又稱佐沛眠、使蒂諾斯，在台灣是一種需要醫師處方才能購買的管制性安眠藥，並被歸類為第四級管制藥品，具有成癮性並可能對身心健康造成傷害。副作用包括暫時性記憶喪失、焦慮、腹瀉、噁心、嘔吐等，每天用量不可超過10毫克。

據巴西媒體報導，艾莉卡目前已被保釋，但具體審判日期尚未確定。



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