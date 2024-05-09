14歲少女遭10人性侵2天　最小僅11歲！竟是「男友設局」還拍片PO網

▲ 少女遭男友騙到樹林裡，遭一群少年集體性侵。（示意圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

比利時爆出一起恐怖事件，一名14歲少女遭一群未成年少年集體性侵，竟是遭到男友設局陷害，還將過程拍成影片PO上網。當局現已逮捕10名嫌犯，其中年紀最小的僅有11歲，案情曝光後震驚社會。

根據《每日郵報》，本案發生於4月復活節假期，少女遭男友誘騙到西法蘭德斯省克特雷特（Kortrijk）的Kabouterbos地區一片樹林，靠近一條登山車道時突遭男友攻擊，男友接著允許一群友人對她集體性侵。

少女據信受困樹林2天，至少被集體性侵2次且承受折磨與虐待。每名犯嫌犯案程度不一，但所有人皆有參與，沒有任何人出面阻止，還用手機拍下過程，上傳到社群平台。

檢方現已逮捕10名年齡介於11至16歲之間的少年，正進行審問。犯嫌據信是移民出身，其中6人被安置於封閉機構，預計15日出席少年法庭；另外4人則被居家軟禁。

克特雷特市長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）表示，同樣身為一名父親，「這是無法用言語形容的瘋狂行為」，但在檢方要求下無法多作評論。

比利時刑事責任年齡為18歲，意即嫌犯可能被送往少年安置設施或接受個人矯正計畫，但考量到這起案件的特殊性，其中16歲的犯嫌可能被視為成人進行審判。