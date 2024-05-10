特赦陳水扁？　TVBS民調：48%民眾不支持

▲前總統陳水扁。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文傳出將在卸任前特赦因龍潭購地等案遭判刑20年的前總統陳水扁。根據TVBS最新民調，有48%民眾不支持，支持者22%，30%沒意見。

TVBS調查指出，48%民眾表示並不支持特赦前總統陳水扁，其中有28%表示很不支持，20%表示不太支持，而表示非常支持的比例則為8%，14%還算支持，合計態度支持的有22%，另外有30%民眾沒有表示意見。

近一步交叉分析發現，30-39歲及40-49歲民眾有五成左右不支持特赦前總統陳水扁，50-59歲不支持的比例達64%。而若從地區來看，全台不支持均明顯高於支持，桃竹苗地區民眾，有近六成（59%）表示不支持，比例最高；北北基地區52%不支持。

而看政黨傾向，國民黨認同者不支持特赦陳水扁前總統的比例達76%；民眾黨認同者也有63%表示不支持；民進黨認同者則有51%表示支持特赦，高於不支持的22%；中立選民不支持特赦前總統陳水扁的比例為46%，僅有12%支持，另外42%沒有表示意見。

本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於113年5月7日至5月9日晚間18：30至22：15，共接觸931位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為110位，拒訪率為11.8%，最後成功訪問有效樣本821位（市話411、手機410），在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.4個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。