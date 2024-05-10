快訊／立院首次！邀請賴清德國情報告　「朝野無異議」逕付二讀

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，立法院今（10日）列院會討論事項第一案，在朝野皆無異議下，逕付二讀並由國民黨團召集協商。國民黨團總召傅崐萁表示，感謝民眾黨跟民進黨的共同支持，將不設任何限制，誠摯歡迎；民進黨團總召柯建銘則說，經過徹底溝通，很高興朝野都有共識，不希望一直互鬥，到最後傷害的是國家，下週一朝野會協商詢答形式。

立法院會今早討論事項第一案，就是國民黨團提案邀請準總統賴清德到立法院國情報告，經大體討論、各黨立委發言後，朝野皆無異議逕付二讀，並由國民黨團召集協商，討論詢答形式。

國民黨團總召傅崐萁表示，今天要做對憲法以及中華民國非常重要的宣示，113席立委來自各政黨，不管來自哪個地方都熱愛國家跟土地，希望人民的聲音被政府聽到，讓各種多元的民主在台灣確實扎根，賴清德已經表達願意到立法院國情報告，依照憲法增修條文，確實有這樣的案例跟慣例。

傅崐萁指出，韓國瑜召集的朝野協商中，各黨黨鞭一致決議，下週一協商後，會正式歡迎賴清德520後至立院國情報告並備詢答，用什麼方式國民黨團都尊重，總統到立法院國情報告後，兩週內讓行政院長施政報告，朝野和諧是重要關鍵，讓台灣往前邁進。

傅崐萁強調，這個案子得到民眾黨跟民進黨共同支持，希望總統國情報告成為憲政慣例，讓總統聽到多元民意，代表國民黨謝謝各政黨及113席立委歡迎賴清德回娘家，不設任何限制、誠摯歡迎。

民進黨團總召柯建銘表示，每個人都要向憲法低頭，開議到現在，一直在談這是憲政時刻、不要毀憲亂政，經過討論後，讓民主可以表決完成，昨天經過3個小時朝野協商沒有結論，沒有協商結論不要表決，否則就沒收國會及院長職權，兩案一併談，歡迎大家有共同結論。

柯建銘指出，國情報告在立院討論30年，從來沒有實踐，總統即問即答是違憲的，這很清楚，大家把話講開、創造歷史上一頁，讓總統國情報告是大家共識，也拜託國民黨和民眾黨所提職權行使法修法即問即答應撤案，否則無法實行，經過徹底溝通，很高興朝野都有共識、共同遵守憲法，展開朝野互動新的一頁，不希望朝野一直互鬥，到最後是傷害國家，下週一朝野協商，看總統到底先來、後來，要不要統問統答。

民眾黨立委張啟楷表示，賴清德若能國情報告，是總統、新國會、新民意三贏，從陳水扁、馬英九、蔡英文都曾表態要國情報告，最後都耽擱，他若能來是歷史一刻，朝野有責任共同促成這件大事，國民黨提即問即答、民進黨提統問統答、民眾黨提依序回答，新國會要有新氣象，答詢對賴清德來說輕而易舉，是新民意的勝利，不要流於意氣之爭，期待這次不要再破局。