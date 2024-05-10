▲台灣民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌等人出席【第三波民主改革 519草根行動啟動】記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安10日赴議會專案報告。國民黨議員秦慧珠質詢時問及，民眾黨5月19日在民進黨部前集會的議題，警察局長張榮興說，預計大概有1000人左右；讓秦慧珠驚呼，「才1000人？你這看不起草民了」，這樣一講馬上激怒小草，到時候來個10萬人，號召10萬人519上街怎麼辦？張強調，警察局會做好相關準備。

國民黨議員秦慧珠質詢時問及民眾黨5月19日在民進黨部前集會的議題，警察局長張榮興說，5月19日民眾黨已經有申請在北平東路的集會，預計大概有1000人左右。

秦慧珠驚訝反問，「才1000人？」張榮興說，警察局估計大概1000人左右，已經做好完全的安全整備。秦直言，「你這看不起草民了」，這樣一講馬上激怒小草，到時候來個10萬人，號召10萬人519上街怎麼辦？警察局估計只有1000人上街？張重申，那地方頂多能容納1000到5000人左右。

接著秦慧珠追問，預計要派多少警力維持？張榮興表示，應該是會做交維以及現場維安，這警力應該是在200人左右就夠了。至於是否會有衝突、打起來？張說，「不會，因為是集會場合，要依照集會遊行法的規範做執行，不然會執法」。

秦慧珠直言，警察局的發言很危險，群眾都是被激怒出來的，很多年前好多次的事情都是這樣。張榮興強調，警察局會做好準備。

最後，秦慧珠表示，希望5月19日可以安全度過，柯文哲市長519要找台北市政府麻煩、要去上街頭，520再去捧民進黨新政府的場，「519說要打倒新黨國，520要去做那邊的來賓，這也讓我們思考一下柯文哲的作為」。