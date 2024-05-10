轟民進黨用人肉炸彈摧毀國會　朱立倫：賴清德請反省

▲國民黨主席朱立倫 。（圖／國民黨文傳會提供）



記者崔至雲／台北報導

準總統賴清德520就任，但卻是雙少數政府，前行政院長蘇貞昌憂心未來推動政務困難。對此，國民黨主席朱立倫表示，大家看到變成少數的民進黨用戰狼式的、用惡意攻擊的、用毀滅式的、人肉炸彈方式的摧毀台灣、摧毀國會、摧毀在野黨，這是賴清德希望的嗎？呼籲賴清德真正的反省。

朱立倫指出，蘇貞昌講的事實是全台灣都知道的，就是賴清德獲得的選票是40%，他的民意目前是40%，他的國會是少數。但是這三個多月來，大家看到變成少數的民進黨用戰狼式的、用惡意攻擊的、用毀滅式的、人肉炸彈方式的摧毀台灣、摧毀國會、摧毀在野黨，這是賴清德希望的嗎？

朱立倫說，520之後，如果賴清德要真正的反省、真正的改革、真正的重新走回台灣的民主正軌，就請賴清德接下來到立法院，好好的針對於未來的整個大政方針，每一項民眾關心的議題好好來回答。

另，針對民眾黨規劃19日在民進黨中央黨部要封街集會，黨主席柯文哲也呼籲認同改革的在野都應該一起站出來。朱立倫回應，他們絕對要求新政府要全面的改革，因為過去8年實在太多不公不義。「改革，我們一定都站在一起，我們也會跟所有的朋友一起強力的要求，民進黨要能夠徹底的反省跟改革」。

