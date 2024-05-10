「全力支持立委登臨太平島」　馬英九：保衛國家領土立場絕不能退卻

▲馬英九。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者皮心瑀／台北報導

由立法院外交及國防委員會召委馬文君率團的太平島考察將於18日出發。前總統馬英九說，他對此全力支持，太平島本來就是我中華民國的固有領土，我國立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥。

馬英九說，他在總統任內提出《南海和平倡議》，表達中華民國政府對於南海爭議的基本主張，並願秉持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的原則，與其他各方共同開發並分享南海資源，因為「主權無法分割，資源可以共享」。我國也願積極參與區域相關對話及合作機制，以和平方式處理爭端，共同維護區域和平及促進區域發展。

馬英九指出，當年提出《南海和平倡議》後，就決定在總統卸任前去一趟太平島視察，並提出「南海和平倡議路徑圖」，要將太平島變成「和平與合作之島」。這個決定背後最重要的原因，就是2013年菲律賓已依1994年《聯合國海洋法公約》向海牙國際法庭提出南海仲裁案，我方如果沒有積極作為，將處於不利地位。

馬英九表示，中華民國總統登太平島，其實已有前例。1945年8月抗戰勝利後，太平島自1946年由中華民國海軍收復以來，由於交通不便，過去的幾任總統並未登島。直到前總統陳水扁於任內興建機場跑道，並於2008年2月2日搭乘空軍C-130運輸機登島視察，宣布跑道要供人道救援之用，協助援救萬一受困的漁民。

馬英九回憶，他2015年帶著隨團官員與學者在島上訪視各地，包括南沙醫院、郵局、農場、水井、飛行跑道、新建碼頭與燈塔、觀音堂、海軍紀念碑等設施，還在島上的中華郵政代辦所投寄信件回臺灣，並與駐島人員共進午餐。他也當場生飲五號井的淡水，南海其他的島礁都沒有這麼好的水，品質絕佳，同時也向國際社會證明，太平島有乾淨的水與適合農耕的土地，是一個適合人居，符合1994年《聯合國海洋法公約》第一百二十一條第一項規定的「島嶼」（island）定義，而非第三項「不能維持人類居住與自身經濟生活」的「岩礁」（rock）。因此太平島除了享有十二海里領海外，也享有兩百海里的專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層。

馬英九強調，太平島本來就是我中華民國的固有領土，我國立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥。立委此行也是去呼籲及推動南海的和平與合作。據說有某友邦私下反對他們去太平島，但是我們有自己的國家利益，不是任何其他國家的附庸國。因此他樂見並支持立委登島，堅持中華民國追求南海和平、支持國際合作、保衛國家領土的立場，絕對不能退卻。他當年即未理會該友邦的反對意見，今年自然應該比照辦理。