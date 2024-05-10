美校董爽娶6妻4人是學生妹　老婆「毀滅式爆料」13歲被他設局性侵

▲美國紐澤西州的學校委員坦承擁有6名妻子，而且他與其中4人認識時，她們年齡都只有18歲。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國紐澤西州一名56歲的學校委員會主席正面臨一場民事性虐待訴訟，這名男性被告8日向法庭陪審團坦承，自己擁有6名妻子、17名子女，其中4名妻子是在她們年僅18歲時就認識的，但他否認了在自己任職的中學裡進行獵豔性侵的指控。審判仍在進行中。

根據《紐約郵報》報導，坎登學校顧問委員會（Camden School Advisory Board）主席穆罕默德（Wasim Muhammad）8日在法庭上深入講述他一夫多妻的複雜婚姻關係，他承認他的做法是「一個例外，而非固定規則」，而且「非常有爭議」。穆罕默德在紐澤西州擔任神職人員和社區活動人士，育有17名孩子。

報導稱，案件起因是一名45歲女性在2021年控告穆罕默德在她未成年時，對她進行性虐待。女性原告聲稱，一切始於1994年，當時穆罕默德是她中學7年級的社會研究老師，他的性虐待行為持續了多年。

原告在法庭上指證，穆罕默德將當時年僅13歲的她強行拖到一家色情劇院，迫使她與另一名陌生人發生性關係，而他自己則是在一旁看著她，令人毛骨悚然，「我問自己，為什麼會發生這種事，為什麼他要這樣對我？誰會對一個13歲的女孩這樣做？我找不到答案。」

穆罕默德不認為自己有錯，稱這些指控「令人髮指」。穆罕默德說，自己在1997年、大約30歲左右時，就和原告就同居並結婚了。不過，原告則否認兩人結過婚。

事實上，穆罕默德的法定婚姻配偶不是原告，而是他高中時期的戀人史蒂芬妮（Stephanie），此外還有另外4名妻子信奉他的伊斯蘭信仰，其中包含他的第二任妻子，她和原告相同都是在1997年嫁給穆罕默德，當時她年僅18歲。穆罕默德也承認，他還有另一段已結束的婚姻。

穆罕默德坦承，他的6名穆斯林妻子之中，有4人是在18歲時認識了他，不過他宣稱自己和原告的關係在史蒂芬妮的反對下，早在1998年就結束了。穆罕默德目前仍然是坎登學校委員會的成員，他過去已在學校服務十多年，但1月份以來一直處於休假中。