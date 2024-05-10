美參議員拿「投原子彈」批評拜登政策　日外相：無法接受

▲ 日本外務大臣上川陽子。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）拿美國在日本廣島、長崎投下原子彈的決定，批評拜登政府停止對以色列提供武器。日本外務大臣上川陽子今天在眾議院外務委員答詢時表示，這種說法「完全無法接受」。

日本放送協會（NHK）報導，上川陽子表示，葛蘭姆堅持美國政府應向以色列提供武器，竟拿美國在廣島和長崎投下原子彈舉例，「完全令人無法接受」，並表示已經向葛蘭姆方面傳達日本政府的立場。

美國總統拜登8日表示，如果以色列總理納坦雅胡下令大規模入侵加薩南部邊境城市拉法，他將停止對以色列提供武器和彈砲。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在參議院聽證會上證實拜登說法後，支持向以色列提供武器的葛蘭姆，企圖把加薩戰爭導致的驚人平民死亡人數，與美國決定向日本投下原子彈進行比較。

葛蘭姆質問奧斯汀和美國參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.），是否支持美國投下原子彈來結束第二次世界大戰。「你認為美國向日本廣島和長崎投下2顆原子彈，是正確的決定嗎？」

布朗一開始說，「我認為這要視情況而定」，在葛蘭姆追問後，布朗回答，「我只能告訴你，這結束了（第二次）世界大戰。」葛蘭姆轉而追問奧斯汀，是否會同意對日本投下原子彈。奧斯汀回答，他同意布朗的說法。

葛蘭姆認為，以色列應該取得所需的武器來結束加薩戰爭。「他們周圍的人都想殺死每一個猶太人。如果我們停止向以色列供給所需武器，來消滅他們的敵人，我們會付出代價。這件事（停止供武）太荒謬了。給以色列提供打贏這場戰爭需要的一切，他們輸不起。這是廣島、長崎情況的升級版。」

對此，日本無黨籍眾議員松原仁今天在眾議院外務委員會質詢上川陽子時表示，「美國議員的發言，大意是說要像廣島、長崎當時一樣，拿出一個最終解決方案，政府會對此表示抗議嗎？」

上川表示，「在當前中東情勢的脈絡下，以對廣島、長崎投下原子彈為例來提出論點，這是完全不可接受的。使用核武不符合人道主義精神，他的發言非常不適切。」她隨後表示，已經將日本政府的立場轉達給葛蘭姆辦公室以及美國政府。（編輯：陳承功）