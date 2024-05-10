圖書館《老公怎麼還不去死》突爆紅　超過1千人待借閱！人妻曝心得

▲夫妻相處之間若沒有溝通，恐怕很難長期相處下去。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

情侶交往到走入婚姻後，多少都會經歷摩擦過程，有時候甚至會演變成婚姻危機，日本作家小林美希於2022年出版的圖書《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，近期成為各圖書館預約等待的暢銷書，全台超過千人等待借閱，話題引起網友熱論。

粉專「人生教練 智傑」3日發文，台南市共有17個區的圖書館採購了這本書，截至5月2日為止，總共有191個人預約，「可見書名取得好，真的很有效果，另外也可以看得出，有多少已婚婦女的希望」。

另外，粉專「國立陽明交通大學圖書館」也在9日發文，《老公怎麼還不去死 : 家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》為近期婚姻關係熱門圖書，雙北市立圖書館預約人數為612人、桃園市立圖書館預約人數160人、台中市立圖書館預約人數317人、台南市立圖書館預約人數391人、高雄市立圖書館預約人數274人，但陽明交通大學的預約人數是0人，歡迎大家預約。

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對此，網友們笑翻，「原來有這麼人神共憤的產物」、「這書名讓人好害怕，身為老公的人應該必讀」、「我也想看~~婚姻坎坷」、「覺得我好像也可以來一本，瞧瞧它的魅力」、「不好的離婚放生就好」、「這本銷量第一名欸，可見有多少老公讓人妻生氣氣」、「借到的時候老公都不知道輪迴幾回了」。

看過書本的網友則表示，「當初也是被這本書書名吸引，結果看完後覺得還好，書本會不會大賣，書名佔很重要一部分」、「本人高中生，我媽買了一本放在我櫃子裡，有一說一，好看」、「各位請看到書名不要太激動，其實內容是淡淡的哀傷⋯本人實際使用後覺得放在床頭櫃會較有震懾效果」。

本文獲得「人生教練 智傑」授權提供轉載。