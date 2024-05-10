當全家車夫「保養維修費全扛」　他哀怨提1要求！網友卻吵翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名人夫發文吐苦水，表示他每日包辦全家的通勤工作，沒得到任何感謝就算了，所有保養費、維修費都由他獨自負擔，前陣子他與老婆談好，由對方繳納牌照稅，怎料對方不斷拖延，最終仍是他自行繳款，於是他打算讓妻子來繳這次的所得稅。PO文掀起論戰，不少網友吐槽，「這個婚姻很好笑」、「如果這樣都要計較，還是一家人嗎」。

網友在「爆怨2公社」發文提到，「平常妻子、小孩上班上課，全家通勤都是由我包辦，從來沒得過一句感謝就算了，車子明明是全家一起使用，大家都有受惠，但保養費、維修費卻都是我一個人在負擔，感覺我的家庭地位就是個車夫，或許出去當司機還更好一些，至少還有錢賺！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，去年底換了較大台的休旅車，車貸由夫妻倆平分，前陣子也談好牌照稅由老婆繳納，「沒想到她的拖延病犯了，一直拖，最後也是我自己繳掉。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

由於夫妻的所得稅是合併計稅，他便提議讓老婆繳納今年的稅款，但對方卻覺得他太計較，「我這邊有查好繳稅的方法，有看到可以回饋一些，也算是有幫她省到錢吧？過去主要都是由我在繳，第一次請妻子幫忙分擔這個費用，但這應該不是很過分的事情吧？各位覺得如何？」

對此，網友們紛紛回應，「說不是錢的問題，但其實就是錢的問題」、「確定你們是夫妻」、「婚姻是愛情的墳墓」、「為了這種事在計較，如果可以乾脆離婚比較實在」、「看來這對夫妻收入不多，彼此斤斤計較，應該不會撐太久」。