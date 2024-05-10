打詐四法通過但「FB上一堆謝金河」　本尊：詐騙橫行是政府不作為

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院9日進行「打詐新四法」院會討論，將加強打詐的力道。對此，《財訊》社長兼發行人謝金河表示，打詐四法通過後，臉書上仍一堆他的假帳號，「詐騙橫行是政府不作為所造成」，希望政府可以展現執行力。

謝金河9日晚間在臉書粉專表示，他是網路詐騙的最大受害者之一，也因此被媒體報導提及，雖然行政院要進行打詐新四法，但過去的打詐四法通過後，他仍在臉書上看到許多冒充他的假帳號，「這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！」

謝金河指出，打詐新四法的通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。

他建議，在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任。另外，臉書、LINE、YouTube或Google等社群軟體，至少在台灣要指定負責人，這些平台接受詐騙廣告的營業行為，不是言論自由，必須受到規範。

謝金河指出，政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶。像是數發部、金管會、警政機關及內政部等，大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任。

謝金河表示，新科內閣部會首長近期透露，總統當選人賴清德非常在意詐騙橫行的行為，因此要求數發部新科黃彥男部長全面打擊網路詐騙，「今天的行政院會，將卸任的陳建仁院長召集內閣首長推出打詐四法，我給予肯定！」

最後，謝金河呼籲，他從來沒有招收股票投資的會員，也不會在LINE上隨便跟別人加朋友，大家看到詐騙，就幫忙舉報，也呼籲臉書等平台，「不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事！」