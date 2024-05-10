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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打詐四法通過但「FB上一堆謝金河」　本尊：詐騙橫行是政府不作為

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

行政院9日進行「打詐新四法」院會討論，將加強打詐的力道。對此，《財訊》社長兼發行人謝金河表示，打詐四法通過後，臉書上仍一堆他的假帳號，「詐騙橫行是政府不作為所造成」，希望政府可以展現執行力。

謝金河9日晚間在臉書粉專表示，他是網路詐騙的最大受害者之一，也因此被媒體報導提及，雖然行政院要進行打詐新四法，但過去的打詐四法通過後，他仍在臉書上看到許多冒充他的假帳號，「這些詐騙集團似乎擺明跟著政府對著幹！」

謝金河指出，打詐新四法的通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。

他建議，在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任。另外，臉書、LINE、YouTube或Google等社群軟體，至少在台灣要指定負責人，這些平台接受詐騙廣告的營業行為，不是言論自由，必須受到規範。

謝金河指出，政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶。像是數發部、金管會、警政機關及內政部等，大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責任。

謝金河表示，新科內閣部會首長近期透露，總統當選人賴清德非常在意詐騙橫行的行為，因此要求數發部新科黃彥男部長全面打擊網路詐騙，「今天的行政院會，將卸任的陳建仁院長召集內閣首長推出打詐四法，我給予肯定！」

最後，謝金河呼籲，他從來沒有招收股票投資的會員，也不會在LINE上隨便跟別人加朋友，大家看到詐騙，就幫忙舉報，也呼籲臉書等平台，「不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事！」

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