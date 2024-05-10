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「台灣就是一個詐騙天堂」掀真偽論戰！　原PO更新揭目的

▲▼台灣就是一個詐騙天堂。（圖／翻攝臉書）

▲近日網路瘋傳文章「台灣就是一個詐騙天堂！」。（圖／翻攝臉書，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

近日臉書瘋傳一篇文章「台灣就是一個詐騙天堂！」引起討論。有網友發現臉書上有兩篇相同文章轉發，讓人不禁懷疑文章真實性。不過也有部分網友跳出來替當事人澄清，解釋兩篇相同文章轉發的內幕；原PO也因網友的質疑再度更新文章。

該篇文章為一位李姓女子發出，內容透露父親被詐騙集團拐騙3000萬房子的過程，而警方消極的處理方式讓她感到相當心寒，怒斥台灣就是一個詐騙天堂。

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▲▼台灣就是一個詐騙天堂。（圖／翻攝臉書）

▲因一位李姓網友留言感同身受，引起文章真偽討論。

底下有許多網友留言聲援，不過有眼尖的網友發現有一位留言「感同身受」的網友也在臉書有篇相同貼文，而且也同樣姓李，引起質疑是否一人扮演多角。也因此網路發生文章真偽的討論。

▲▼台灣就是一個詐騙天堂。（圖／翻攝臉書）

▲面對網友質疑，原PO直接回覆表示是自己的帳號，而留言「感同身受」的撞名帳號頭貼則不同。

一位網友在臉書發文質疑該文章真實性，引來另一位李姓網友來留言「你好 都是我帳號 有什麼疑問」，面對大家的疑問則解釋表示「一個是工作上使用，一個是加私人朋友。昨天一起發的文」。不過這回話也被網友提出質疑。

▲▼台灣就是一個詐騙天堂。（圖／翻攝臉書）

▲不過另外也有網友截圖質疑帳號真實性，而且文章都已經關閉留言功能。

另一位網友截圖寫道「原本是A帳號（李XX）底下有個李姓B帳號回覆他。然後網友在C帳號（另一個發詐騙天堂控訴李姓帳號）底下貼AB帳號的對話給他，結果C帳號說AB帳號是他的公私帳號，「昨天一起發的文」（圖是C帳號自己說AB帳號是他的帳號）。

▲▼台灣就是一個詐騙天堂。（圖／翻攝臉書）

▲原PO在文章再度更新，表示文章重點是詐騙過程，並指出被網軍亂帶風向。

而目前「台灣就是一個詐騙天堂！」文章已經關閉留言，原PO也在文章開頭更新表示「(請注意本文重點在分享詐騙過程! 因為網軍一直亂帶政治風向。除了詐騙外 還是個美麗寶島 我也愛台灣的 這是我的家 我出生地 拜託!)」至於整篇文章的真實性，網友還在持續討論。

 
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