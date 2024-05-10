租屋詐騙新招「秀身分證擔保」　她付完訂金見1破綻驚覺上當

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友抱怨，日前看到喜歡的租屋環境，對方告知要先付訂金才能看房，還秀出身分證照片作為「保障」，她因為心急不慎中招，直到對方提出季繳優惠，才驚覺上當。文章公開之後，網友們紛紛留言表示，看房要先付訂金大多都是詐騙，還歸納出4步驟SOP，包含用假證件、用話術誆騙快被租走、先付訂金卡位、季繳優惠。

▲女網友自曝遇到租屋詐騙。（示意圖／VCG，非本文事發地點。）

女網友8日在臉書社團「爆料公社」發文表示，因為先前看到喜歡的房子都很快被租走，最近好不容易又找到自己可以接受的房子，想要盡快預訂，對方告知先付訂金先看房，她就傻傻相信了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友接著說道，後來對方莫名其妙提到季繳優惠，還附上身分證照片作為擔保，希望她先付3個月租金，這才驚覺上當了，目前已經備案，也希望如果有人有類似的經歷，可以分享一下處理方式。

▲女網友公開雙方對話紀錄截圖。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

文章公開之後，網友們紛紛留言表示，看房要先付訂金大多都是詐騙，而且價錢不符合邏輯，PO出來的房子環境照片也與資訊欄中的坪數不符，破綻其實很多；還有熱心網友整理出租屋詐騙的4步驟SOP，首先是利用假照片或證件獲取信任，再用話術「快被租走了、好幾組在看」引誘，接著說出先匯訂金可以先卡位，最後祭出季繳優惠，誘騙受害者匯款。

近年來租屋詐騙案件層出不窮，網友們也歸納出不少防範招式，例如從照片下手，上網搜尋一下，若發現同一張照片不同地址的狀況，就是詐騙；另一招則是透過LINE Pay轉帳測試，只要顯示為「無法選擇XXXX（對方無法使用LINE Pay或LINE Bank，或其LINE帳號所屬國家與您不同）」，基本上百分之百都是詐騙。

點選路徑：LINE聊天室→手機轉帳→轉帳，若為真實帳戶會跳出LINE Pay或LINE Bank的轉帳頁面；若是詐騙帳戶，就會顯示無法轉帳的視窗。