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最新詐騙手法！銀行簡訊不要亂點　填個資被盜刷

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲網傳銀行驗證信用卡訊息是詐騙！別輕易點開連結。（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

近期網路流傳一則簡訊擷圖，宣稱是玉山銀行所發，要求用戶盡速驗證信用卡，得以恢復使用權。對此，台灣事實查核中心指出，這是騙取信用卡個資的詐騙訊息，一旦用戶輸入相關資訊，信用卡恐怕被盜刷！

近期社群平台、通訊軟體與手機門號簡訊流傳訊息，指稱玉山銀行由於網路銀行升級，暫時限制信用卡與金融卡，要求用戶盡速驗證恢復使用權，訊息結尾附上網址。

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▲▼網傳連結要求輸入手機號碼、信用卡資訊 。（圖／翻攝自查核中心實測擷圖）

▲通訊軟體、社群平台流傳訊息擷圖。（圖／翻攝自查核中心實測擷圖）

玉山銀行客服專線人員表示，網傳訊息是詐騙的假訊息，玉山銀行近期並沒有升級網銀系統，也沒有暫停客戶信用卡或金融卡權限。民眾如收到類似訊息，無法判斷真假，可直接詢問銀行客服專線。

台灣事實查核中心經，該網址經查證並非玉山銀行官網，且該簡訊內容與玉山銀行的官方公告不符。

▲▼網傳連結要求輸入手機號碼、信用卡資訊 。（圖／翻攝自查核中心實測擷圖）

▲網傳連結要求輸入手機號碼、信用卡資訊 。（圖／翻攝自查核中心實測擷圖）

資安專家劉彥伯說明，假冒銀行的詐騙網頁越來越逼真，但仍可從幾個地方辨別真假：

1、檢視網址是否與官網相同：詐騙集團常仿冒官方網站製作假網頁，因此收到可疑簡訊或電子郵件時，應先檢視網址是否與官方網站相同。
2、測試按鈕或連結：進入可疑網頁後，可先任選頁面上的按鈕或連結測試有沒有作用。如果失效或導向其他網站，則代表是假網站。
3、輸入假資料測試：詐騙網站通常會要求用戶輸入個人資訊，因此可先輸入編造的假資料測試。如果可通過驗證，則代表是假網站。

劉彥伯提醒，此類假冒銀行的詐騙簡訊常常在報稅季節出現，民眾如收到類似訊息，應檢視手機銀行APP有無相同訊息通知，或者直接向銀行客服求證。

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關鍵字：

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