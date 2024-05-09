航班大亂！近300員工「集體請病假」關手機　印度廉航火速開除30人

▲ 印度快運航空近300名員工集體請假，表達對公司的不滿。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度廉價航空公司「印度快運航空」（Air India Express）員工為抗議公司人事政策，7日晚間發起罷工，近300人集體請病假且關閉手機，導致數十架次航班取消，影響逾1.5萬名旅客。資方態度強硬，迅速解雇30人並向其他員工發出復工最後通牒。

綜合NDTV等當地媒體，印度快運航空近300名員工在8日上班前最後一刻集體請病假且關閉手機，導致85架次航班取消。公司向旅客聲明致歉並表示，航班被取消或延誤逾3小時的旅客可選擇全額退款或改搭其他航班。

參與罷工的機組員中，已有逾30人收到公司的解約通知，聲稱此次集體請假「顯然是在沒有任何正當理由的情況下有預謀地集體曠工」，導致大量航班被迫取消，為乘客帶來極大不便，「此舉不僅破壞公共利益，更為公司帶來難堪又嚴重的名譽及金錢損失」。

員工工會（AIXEU）則致信公司管理層，指控公司管理不善且對員工不平等，部分員工通過較高級職位的面試，卻仍獲得較低的職位，福利也被削減。但消息人士透露，資方並不承認任何工會，已向員工發出最後通牒，要求在9日下午4時以前復工，否則恐怕面臨解雇。