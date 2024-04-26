美政府出手！　班機取消或誤點「航空公司須賠現金」且7天內退費

▲美國拜登政府祭出新規定，將強制航空公司為航班遭取消的旅客在數天內提供現金退款。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國運輸部（DOT）於24日宣布新規定，要求航空公司主動向航班被取消或國內線延誤超過3小時、國際線延誤超過6小時的班機乘客提供現金退款。美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在記者會上表示，這對於搭乘飛航工具的美國公眾而言是重要的一天，也是運輸部史上最大的旅客權益擴張政策。

根據CBS等美媒報導，美國現行法規下，航空公司可以自行決定如何補償乘客以及退費標準，因此各家航空公司通常會選擇以低於航班原始成本的優惠券或累計飛行里程等形式補償，且乘客經常必須主動聯繫客服人員或聊天機器人才能拿到現金退款。

美國最快在10月份生效的新規定，將強制航空公司為「重大變更航班」的乘客退還全額票價，含機票錢與稅額。重大變更航班包含：航班被取消，國內線航班延誤超過3小時，國際線航班延誤超過6小時，出發或降落機場被變更，增加轉機行程，機艙座位降等，以及要求身障乘客轉機或搭乘條件不友善的航班等情況。

甚至行李延誤也能申請行李托運費的退款，包含：國內線航班抵達登機口後12小時內行李未抵達，國際線航班則會根據飛行時間不同，在15至30小時行李未送達的情況下適用。另外，像是WIFI費用、選位費、機上娛樂費等服務項目，若乘客權益受損也能申請退費。

新政策還規定了退款時限，除非乘客明確選擇接受航空公司提供的替代運輸方案、優惠券或旅行里程點數，否則航空公司必須自動以原始付款方式退費，使用信用卡購買機票的乘客將在7天內拿到退款，若乘客使用其他支付方式，則航空公司必須在20天內發放退款。

此外，美國運輸部還宣布第二項針對「垃圾規費」或「隱藏費用」的規定，要求航空公司須事先揭露所有可能的額外費用，例如乘客增加托運行李、手提行李、選位或更改、取消航班行程將導致的衍生費用，還將禁止航空公司在行銷時只刊登「尚未計入強制性費用」的初步低廉價格，以「折扣誘騙策略」促使消費者購買機票。

這些新規定適用於直接從航空公司網站購買，以及從旅行社和第三方網站上購買的機票，各項規則開始實施的時限有所不同，有關自動退款等大部分措施最快將在6個月內生效，其餘則會在1年內生效，預估總計每年能為旅客節省下5億美元。