太熱！菲律賓宣布4.7萬學校「取消到校」　教室沒冷氣改遠端授課

▲菲律賓近幾周出現異常高溫，教育部宣布全國停止到校2天。（圖／路透，下同）



記者王佩翊／編譯

菲律賓教育部宣布，由於連日酷暑，全國4萬7000間的公立學校4月29日至30日將取消到校上課，改為遠距教學。而在此之前，部分吉普尼司機（Jeepney，當地最普遍的大眾交通工具）宣布自29日起展開為期3天的全國性罷工，也是導致取消到校的原因之一。

根據《海峽時報》報導，極端高溫近幾周席捲東南亞地區，由於大多數的菲律賓學校沒有冷氣，學生被迫擠在擁擠且通風不良的教室內上課，因此菲律賓教育部宣布，29日將全面停止到校上課2天，改為遠端上課。

教育部在臉書上寫道，「有鑑於最新的高溫指數預報以及全國性的交通運輸罷工，全國所有公立學校2024年4月29日至30日將實施非同步上課與遠端授課。」而停止到校上課的適用對象為全國4萬7000間公立學校的學生。

根據國家氣象局數據，馬尼拉4月27日的最高氣溫達到38.8度，而異常高溫更將持續到5月中旬，有可能超越目前溫度。

吉普尼為菲律賓當地特有的公共運輸工具，大多數是由二戰後美軍留下的吉普車改裝，雖有固定路線，但隨叫隨停，票價比當地常見的摩托三輪車更加便宜。但是因為這些由老舊柴油車改裝的吉普尼經常排放黑煙，進而造成空氣汙染，因此當地政府多次要求汰換吉普尼，改為環保小巴。然而吉普尼司機卻無法負擔改裝與換車費用，因此多次罷工以示抗議。

部分吉普尼司機為抗議菲律賓當局企圖淘汰這個多數菲律賓上班上課時使用的交通工具，因此宣布將自4月29日起展開為期3天的全國性罷工。而這也是教育部宣布取消到校上課的原因之一。