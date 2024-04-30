首爾2大醫院今暫停「所有門診及手術」！　教授每周休診1天抗議

▲ 首爾主要醫學院教授也響應休診抗議。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界不滿醫學院擴大招生政策，約1.2萬名實習及住院醫師發起罷工至今逾2個月，首爾市內2間主要大型醫院教授今（30）日也將罷工一天，暫停所有門診及手術以示抗議，儘管急重症及住院患者診療不受影響，眼看醫師協會強硬派新任會長即將就任，醫師團體的鬥爭恐怕更加激烈。

《韓聯社》據醫界透露，被稱為Big 5的首爾5大醫院中，首爾大學醫院及延世大學塞布蘭斯醫院教授決定，30日將不進行任何手術及門診治療，但對急診、重症及住院患者的診療不變。

首爾峨山醫院則是定於5月3日視各科別狀況，暫停一般門診及手術；首爾聖母醫院將於5月3日起的每周五暫停門診及非緊急手術；三星首爾醫院教授則計畫選在沒有門診及手術的日子休假一天。

Big 5以外的首都圈醫院中，盆唐首爾大學醫院508名教授中有許多也投入休診，龍仁塞布蘭斯醫院及高麗大學安山醫院教授也響應；其他地區則有慶尚南道晉州市的慶尚大學醫院教授休診一天。

南韓政府預估，教授休診不會帶來太大影響。保健福祉部第二次官朴敏守29日在記者會上說明因應教授請辭或休診的增援人力計畫，預期「不會出現許多人擔心的醫療大亂」。

當天南韓總統尹錫悅及最大在野黨共同民主黨代表李在明進行朝野會談，李在明也同意醫療改革是必要課題，雙方同意對醫學院擴招等問題互相合作。

然而，醫師團體反抗力道恐怕進一步提升。參與罷工的教授計畫，若政府確定且公告擴增招生名額，將討論延長每周休診一次的方案。且將於5月1日就任的大韓醫師協會新任會長任賢澤（임현택，音譯）28日在定期會議上強調，政府必須先撤回醫療改革，醫界才願意從頭開始討論，否則不會參與任何協商，立場相當強硬。