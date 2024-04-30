　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

首爾2大醫院今暫停「所有門診及手術」！　教授每周休診1天抗議

▲▼部分參與罷工而面臨南韓政府吊照行政處分的住院醫師，正打算「跳槽美國」。（圖／VCG）

▲ 首爾主要醫學院教授也響應休診抗議。（圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓醫界不滿醫學院擴大招生政策，約1.2萬名實習及住院醫師發起罷工至今逾2個月，首爾市內2間主要大型醫院教授今（30）日也將罷工一天，暫停所有門診及手術以示抗議，儘管急重症及住院患者診療不受影響，眼看醫師協會強硬派新任會長即將就任，醫師團體的鬥爭恐怕更加激烈。

《韓聯社》據醫界透露，被稱為Big 5的首爾5大醫院中，首爾大學醫院及延世大學塞布蘭斯醫院教授決定，30日將不進行任何手術及門診治療，但對急診、重症及住院患者的診療不變。

首爾峨山醫院則是定於5月3日視各科別狀況，暫停一般門診及手術；首爾聖母醫院將於5月3日起的每周五暫停門診及非緊急手術；三星首爾醫院教授則計畫選在沒有門診及手術的日子休假一天。

Big 5以外的首都圈醫院中，盆唐首爾大學醫院508名教授中有許多也投入休診，龍仁塞布蘭斯醫院及高麗大學安山醫院教授也響應；其他地區則有慶尚南道晉州市的慶尚大學醫院教授休診一天。

南韓政府預估，教授休診不會帶來太大影響。保健福祉部第二次官朴敏守29日在記者會上說明因應教授請辭或休診的增援人力計畫，預期「不會出現許多人擔心的醫療大亂」。

當天南韓總統尹錫悅及最大在野黨共同民主黨代表李在明進行朝野會談，李在明也同意醫療改革是必要課題，雙方同意對醫學院擴招等問題互相合作。

然而，醫師團體反抗力道恐怕進一步提升。參與罷工的教授計畫，若政府確定且公告擴增招生名額，將討論延長每周休診一次的方案。且將於5月1日就任的大韓醫師協會新任會長任賢澤（임현택，音譯）28日在定期會議上強調，政府必須先撤回醫療改革，醫界才願意從頭開始討論，否則不會參與任何協商，立場相當強硬。

ET快訊
21歲木村光希脫了！　「裸身激吻」畫面破尺度
高雄校園爆偷拍！　校長辦公室、住處搜出影像
「數萬隻蜜蜂」衝麻豆文衡殿影片曝！　300年來首見神蹟
PTT上攻擊徐巧芯！社頭鄉公所「已掌握身分」　暫不追究
台中6歲童「感冒多日」　一早叫不醒過世
宥勝出庭半小時結束「雙手合十不語」　涉強制猥褻5／24宣判
高雄女突跳車！翻滾1圈險遭輾頭　女騎士大聲尖叫
37歲警「摩鐵吸毒」！　記兩大過免職

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗16歲示威少女慘死　BBC揭她生前「遭安全部隊性侵」才棄屍

威廉王子、凱特王妃結婚13週年　曬私藏「黑白結婚照」放閃

澳洲飛機墜毀飛行員喪命　機頭嚴重毀損、機翼裂開

東京「豪華拉麵」1碗要價3500日圓！　店家嘆：幾乎沒賺

外籍男在日本遭同鄉砍殺　失血過多慘死

首爾2大醫院今暫停「所有門診及手術」！　教授每周休診1天抗議

40行員集體「詐領保險金」！新加坡銀行：像遇到詐騙集團

國際刑事法院恐同時對納坦雅胡、哈瑪斯發逮捕令　以色列全力阻止

印尼魯昂火山凌晨「大規模噴發」！　噴煙高達19公里

加拿大安省宣布「全國最嚴」學生手機禁令　9月起實施

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

李丹妃扶網看球賽險摔落　邊荷律快手抓回神救援！

樂天女神陳詩媛「認愛王齊麟」！　經紀人證實：很認真看待關係

李丹妃場上秀超香辣畫面！　邊荷律嚇壞遮擋：不可以拍

距離捷運迴龍站100米！「仕偉第一綻」早鳥預約說明會吸引近千人到場

寶寶被媽咪用鼻子輕磨臉蛋　開啟「暈暈開關」露銷魂爽臉

伊朗16歲示威少女慘死　BBC揭她生前「遭安全部隊性侵」才棄屍

威廉王子、凱特王妃結婚13週年　曬私藏「黑白結婚照」放閃

澳洲飛機墜毀飛行員喪命　機頭嚴重毀損、機翼裂開

東京「豪華拉麵」1碗要價3500日圓！　店家嘆：幾乎沒賺

外籍男在日本遭同鄉砍殺　失血過多慘死

首爾2大醫院今暫停「所有門診及手術」！　教授每周休診1天抗議

40行員集體「詐領保險金」！新加坡銀行：像遇到詐騙集團

國際刑事法院恐同時對納坦雅胡、哈瑪斯發逮捕令　以色列全力阻止

印尼魯昂火山凌晨「大規模噴發」！　噴煙高達19公里

加拿大安省宣布「全國最嚴」學生手機禁令　9月起實施

快訊／愛莉莎莎宣布分手！ 情斷「羽球男神」呂杰陽：一切只剩感謝

Supermicro梁見後　將在電腦展分享AI雲端及企業工作負載優化

大陸「華益9號」抽砂船越域盜海砂　船長判刑定讞船隻恐沒收

伊朗16歲示威少女慘死　BBC揭她生前「遭安全部隊性侵」才棄屍

梅雨季首道鋒面明殺入上空！雨最猛時間曝　雨區今午後先擴大

協商槓上！吳思瑤發言傅崐萁頻插話「浪費時間」　韓國瑜要大家都閉嘴

貧富差距達66.9倍！　李彥秀：竟怪民眾30年前沒買股票沒北漂置產？

桃園幼兒園虐童！2惡師對7童「巴頭猛推」　下跪道歉工作沒了

《幻獸帕魯》遊玩時數破13億小時　夏季預告公開全新帕魯

台積電衝上802元　市值收復20兆

貓咪伸毛掌輕撫小鳥　路人圍觀嗨討論XD

國際熱門新聞

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

男只靠路上撿硬幣　7天搜集19萬「秒換新電視」

烏媒：美向俄盟友買81架戰機　1架不到2萬美元

馬斯克2招！特斯拉股價狂漲34％　市值暴增逾1個英特爾

麥當勞薯條又葷又素　植物肉漢堡遲不推出原因曝光

美股收高146點　台積電ADR漲0.14%

日本電車癡漢「隔空性侵」避責　女偶像也受害

卡地亞標錯價想反悔　耳環42萬變426元

北韓兄妹跨界訴訟　繼承南韓父4.4億元遺產

英國王室首例！　愛丁堡公爵夫人訪問烏克蘭

就差哈瑪斯點頭！　以哈停火協議擬分2階段進行

黃金週長假　東京膠囊旅館1晚1.2萬日圓

執行搜索令爆激烈槍戰！　美警3死1命危

更多熱門

相關新聞

金正恩無視禁令？　烏克蘭出現北韓飛彈碎片

金正恩無視禁令？　烏克蘭出現北韓飛彈碎片

《路透社》獨家消息指出，聯合國制裁觀察員向安理會（Security Council）提交的報告顯示，今年1月2日落在烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的導彈碎片是來自北韓的火星-11型（Hwasong-11）彈道飛彈。

東京「台灣祭」熱鬧登場　櫻花妹超愛這一味

東京「台灣祭」熱鬧登場　櫻花妹超愛這一味

南韓朝野坐下來談　尹錫悅接見李在明

南韓朝野坐下來談　尹錫悅接見李在明

北韓生人煉獄！脫北者拍下「餓死路邊」慘況

北韓生人煉獄！脫北者拍下「餓死路邊」慘況

日本十字焦屍案　警方沖繩緊急逮捕「主嫌」

日本十字焦屍案　警方沖繩緊急逮捕「主嫌」

關鍵字：

罷工醫師罷工住院醫師日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

麻豆文衡殿「數萬隻蜜蜂」湧入！香爐內爬行留字

前海龍蛙兵「直播尺度無極限」實戰2小時

30萬追蹤網美認了當小三　經過5年跟正宮道歉

李多慧爆「正牌男友是200cm經紀人」！

殷琪爆運毒！　海外快遞到陽明山豪宅被查獲

即／台中6歲男童一早被發現無心跳　送醫搶救仍不治

快訊／19:43規模3.8地震　震央在台中！

富豪遺囑100年後才給遺產　結局曝光

明下午變天！勞動節「雷雨彈開炸」　周五起天氣回穩　

TWICE志效新預告神似「子瑜道歉片」　粉絲罵爆公司

前女友出軌…綠帽男23年後報復「睡了她女兒」

營業16年！「台中頂級燒肉店」宣布熄燈

台中規模3.8地震　在地人：突然下沉

女大生私密處開刀！5實習男醫突闖進觀摩

即／凌晨魔咒！花蓮近海發生規模4.7地震：有地鳴

更多

最夯影音

更多

扮金剛去影城看《哥吉拉》　店員全程憋笑淡定回應XD

「拖下車再踹人」70歲翁現身 喊冤被擋：噸位比我大怎拉

美珠爆熱戀「正在錄《玩什麼好呢》」　劉在錫虧：今天不准招惹她XD

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

Toyz寫遺書「幫我照顧另一半」　入獄堅決告超哥：我不缺他的錢

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面